Zámek v Hnojníku se má změnit na vysokou školu, podpis smluv však vázne

Zámek jeho španělský vlastník nabízí už několik roků. Nejdříve požadoval patnáct milionů korun, pak slevil na 10,5 milionu. O kulturní památku se zámeckým parkem a souborem soch se za tu dobu ucházelo přes dvacet kupců, vážný nezůstal žádný.

Až zhruba před půl rokem se situace změnila. Ani za půl roku se však současný vlastník nemovitosti a zájemce o ni nedohodli na kupní smlouvě. Realitní kancelář proto začala objektem provázet další klienty.

„Dokončení prodeje však vázne na podpisu smluv. Stále se objevují nové a další požadavky na jejich úpravu. Laicky řečeno, nepanuje shoda na formulaci slov v těchto listinách. I proto jsme se s majiteli dohodli, že zámek budeme dále nabízet,“ sdělil realitní makléř Jan Nováček.

Dodal, že zrovna nedávno objektem provázel zájemce ze Slovenska, který uvažuje o jeho přestavbě na hotel.

„Zámky, různé kulturní památky, ale i hotelové komplexy se obvykle neprodají hned. Když už se však kupec rozhodne a chystají se kupní smlouvy, nepamatuji si, že by proces trval tak dlouho,“ doplnil Nováček.

Vyšli jsme jim ve všem vstříc

Molin přesto věří, že se obě strany ještě domluví. „Vycházeli jsme zájemcům maximálně vstříc. Zakomponovali jsme do územního plánu i jimi požadované změny, tak aby pozemky vyhovovaly jejich plánům. Vysokou školu považujeme pro zámek za ideální využití. Ani by nebylo potřeba tolik stavebních úprav, a navíc by akademická půda pozvedla obec,“ řekl starosta.



I památkáři doufají v brzké a smysluplné využití památky, aby dále nechátrala, a přestavbě nebrání. Podle Petry Batkové z ostravské pobočky Národního památkového ústavu byly v posledních letech soukromým investorem v kraji zachráněny doslova „v hodině dvanácté“ zámky v Ropici a Rychvaldu. Náročnou obnovu má za sebou také zámek ve Fulneku.

„Pozitivních příkladů je více. Na zámku ve Fryštátu v majetku města Karviná je klasická zámecká expozice, stejně využívá Muzeum Novojičínska vynikajícím způsobem obnovený zámek v Kuníně. Další objekty ve vlastnictví měst, obcí, ale i soukromníků se renovují postupně, za pomoci dotací. Za všechny mohu zmínit Bílovec, Hošťálkovy nebo Slezské Rudoltice na Osoblažsku,“ popsala Batková s tím, že tyto památky se pak navíc stávají lokálními kulturními centry.