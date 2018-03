Okříšky opravily zámek a odchází. „Nastěhovat“ se mohou díla kreslíře Mareše

„Pobočka spořitelny ukončila činnost. Okříšky už se jim zdály malé, neměli tu dostatečný profit,“ popisuje starosta městyse na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý.



Vedení Okříšek se proto následně rozhodlo, že budovu v centru od banky koupí za necelé tři miliony a udělá z ní radnici. „Je to strategické místo v centru. Zámek je přece jen trochu z ruky a navíc pro naše potřeby hodně velký,“ doplnil Ryšavý.

Úřad má sedm zaměstnanců plus starostu. Do roku 2009 sídlil v domě naproti vlakovému nádraží, pak se stěhoval na zámek. V té době se dokončila jeho oprava za desítky milionů, většinu pokryla dotace od státu. Radnice tam bude sídlit ještě do poloviny příštího roku, aby splnila podmínky dotace.

Zároveň zámek už nyní starosta nabízí k pronájmu prostřednictvím inzerátu. „Chceme zkusit, jestli někdo, třeba úplně mimo Okříšky, nepřijde se zcela novým, kreativním nápadem, který bude prospěšný jak pro něj, tak pro náš městys. Zatím se ale nikdo neozval,“ popsal starosta.



V areálu s nádvořím nyní sídlí kromě radnice i domy s pečovatelskou službou. Za zámkem je menší zahrada s altánem a výhledem na rybník. Pokud by se nějaký nájemce nakonec objevil, nechala by si radnice v památce pro své potřeby jen obřadní síň v přízemí.

Když se ale nakonec žádný zájemce neozve, budou zastupitelé Okříšek hledat pro památku využití sami. Předběžně mluví o penzionu, restauraci či vinárně. Také o bytech a klubovnách pro místní spolky.

Štěpán Mareš by se spolupráci nebránil

Jednou z možností je, že by využili oblíbenost místního rodáka, karikaturisty a malíře Štěpána Mareše a na zámku dlouhodobě vystavili jeho práce.

Štěpán Mareš, který se zná se starostou Okříšek dlouhé roky, by se tomu vůbec nebránil. Už dříve se o tom spolu nezávazně bavili. „Určitě by se toho našlo dost, co bych tam mohl vystavit i mimo karikatur politiků. Dělám toho hodně. A Okříšky jsou moje rodná hrouda, ze mě se Pražák nikdy nestal a nestane,“ směje se místní rodák.

Pokud se tento záměr někdy naplní, byl by rád, kdyby se tam objevily jeho práce různého zaměření. „Zkrátka takový průřez tvorbou - od karikatury přes knižní ilustrace po klasickou malbu,“ doplnil.

Zámecký areál si pamatuje už z dětských let, kdy ale tyto stavby zámek moc nepřipomínaly. Za socialismu tam totiž sídlilo jednotné zemědělské družstvo (JZD). „Jako děti jsme chodili přes ten areál. To když jsme se šli koupat k rybníku Pilný. Tenkrát jsem si vlastně ani neuvědomoval, že to je zámek,“ zavzpomínal tvůrce komiksu Zelený Raoul, jehož díla už se vystavovala na různých místech republiky.

Jedna stálá ukázka jeho práce je poslední roky k vidění kupříkladu v třebíčské restauraci U Trumpetky v židovské čtvrti.

Starosta Ryšavý bere spolupráci se Štěpánem Marešem jako jednu z možností, které připadají v úvahu. „Se Štěpánem bychom se jistě dokázali domluvit, zatím je to ve fázi nápadu,“ doplnil Ryšavý.



V památkovém areálu se pěstovala i hlíva ústřičná

V zámku by mohli být i živnostníci, uvažuje se i o dětském centru či výstavě, která by připomínala historii Okříšek.

Památka vznikla koncem šestnáctého století přestavbou starší tvrze. Po druhé světové válce tam sídlilo zemědělské družstvo s kravínem, garážemi a dílnami.

Na nádvoří později přibyl objekt, kde družstevníci pěstovali hlívu ústřičnou. Stavba byla po několika letech odstraněna.



V roce 2000 doporučil třebíčský okresní úřad, aby se zpracoval návrh na vyhlášení celého dvora za kulturní památku.

Bylo to rok poté, co celý areál koupil městys a začal s jeho postupnou rekonstrukcí. Dělníci nejprve zbourali někdejší stáje a na jejich místě postavili dům s pečovatelskou službou. Ten funguje od listopadu roku 2003.

Následovala rekonstrukce bývalých garáží a dílny na dům s chráněným bydlením. Tato akce byla dokončena v prosinci roku 2007.

Mezitím pokračovaly od roku 2001 záchranné práce na samotném zámku. Celková rekonstrukce skončila v roce 2009. Výsledkem je barokní podoba stavby, jak vypadala v předminulém století.

Oprava celého zámeckého areálu stála kolem osmdesáti milionů.