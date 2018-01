Zámek Dívčí Hrad nikdo nechce. Cena spadla už o třetinu

Už popáté vyhlašuje stát výběrové řízení na prodej zámku Dívčí Hrad. Zájemci se však hledají těžko, proto minimální cena oproti první nabídce spadla o 1,8 milionu korun. Zámek, který figuruje na seznamu nejohroženějších památek, je k mání za 3,3 milionu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výběrové řízení s následnou aukcí vyhlásil koncem loňského roku a termín pro podávání nabídek stanovil na 31. leden.

Prodává budovu zámku a jeho okolí s parkem s pozůstatky kašen, kamenný most, ohradní zdi a opěrné kamenné hradby, sýpku, bývalou konírnu a další příslušenství. Naposledy se památka prodávala loni v září za 4,7 milionu korun.

Vůbec poprvé se úřad, který objekt získal od ministerstva zdravotnictví, zámek snažil prodat na podzim 2016 za 5,1 milionu. „V současné době jsou veškeré konstrukce a vybavení maximálně opotřebené, část konstrukcí již neplní svoji funkci,“ stojí v poslední nabídce.

Zámek je v neutěšeném stavu. Brzdí to případnou koupi

Do prvních čtyř výběrových řízení se nikdo nepřihlásil. Původní majitelé, maltézští rytíři, žádat o vrácení zámku v současném neutěšeném stavu odmítli. Obec Dívčí Hrad koupi ani přes snížení ceny také neplánuje.

„Zastáváme stejné stanovisko, nechystáme se zámek koupit ani poté, co se cena výrazně snížila. Naší prioritou je péče o bytové domy a lesy, které vlastníme,“ uvedl starosta Jan Bezděk.

Důvodem, proč se zámek opakovaně nedaří prodat, je podle názoru starosty technický stav stavby a také skutečnost, že je památkově chráněná.

„Za posledních dvacet let se neinvestovalo do oprav, a zámek je tak ve špatném stavu. Kupce také odrazuje skutečnost, že je kulturní památkou. Mají strach, že jim to způsobí komplikace při opravách,“ uvedl s tím, že někteří zájemci od svého záměru ustoupili po prohlídce objektu, když zjistili, že jejich plán je v těchto prostorách neuskutečnitelný.

Obec se v minulosti zajímala o bezplatný převod památky, ukázalo se však mimo jiné, že by jej poté nemohla komerčně využít, tedy například vybírat vstupné. Aukcí se neúčastnila, pro její pokladnu jsou náklady nereálné.

Dovnitř zámku smějí na prohlídky jen potenciální kupci

Dívčí Hrad je na seznamu nejohroženějších památek Moravskoslezského kraje. „Stavebnětechnický stav není uspokojivý, na hranici životnosti je především střešní krytina a okapový systém,“ charakterizovala stav zámku Hana Pavelková z Národního památkového ústavu. Doplnila, že krov je ale v dobrém stavu, protože jde o novodobou poválečnou konstrukci.

K nenávratným změnám však zatím nedošlo. „Nejvíce jsou zasaženy stropní konstrukce ve druhém nadzemním podlaží, které jsou místy promáčené zatékáním ze střechy. Jejich stabilitu a nosnost to zatím neohrožuje do té míry, že by se projevovaly nevratné destrukce. Ovšem z dlouhodobějšího hlediska může poškozená střecha hrát podstatnou úlohu v zániku cenných historických konstrukcí,“ doplnila památkářka.

Renesanční zámek je nyní pro veřejnost zcela zavřený. Prohlídky potenciálních kupců jsou jedinou výjimkou, kdy dovnitř někdo vstoupí. Vznikl na místě staršího hradu na konci 16. století a jeho areál je úzce spjatý s historií Osoblažska, moravské enklávy ve Slezsku.