Odvolání ředitelky zámku považujeme za neprofesionální, vzkazují Thunové

„Odvolat někoho, za kým je veliký kus práce, je naprosto diletantské,“ řekla opoziční zastupitelka Hana Cermonová (Volba pro město). (O odvolání ředitelky děčínského zámku Ivety Krupičkové jsme psali zde.)

„Na otázky, proč byla ředitelka odvolaná a kam bude zámek dál směřovat, jsme nedostali relevantní odpověď. Vedení města prý má o vedení zámku jinou představu. Jakou? Nikdo neví,“ dodala Cermonová.

Podle opozice by se odvolání mohlo stát precedentem a vedení města by mohlo postupně odvolat další ředitele městských organizací. Načež primátor, který městu vládne od podzimních voleb, tento krok (nebo alespoň obhajobu místa šéfů v rozpočtových organizacích) skutečně nevyloučil.

Podporu odvolané ředitelce Krupičkové vyjádřili potomci děčínské linie rodu Thunů, která zámek vlastnila a v roce 1932 jej musela z finančních důvodů prodat československé armádě. Thuny žijící v cizině petičníci sami oslovili.

„Jsme hrdí na Děčín, jak se utkal s rekonstrukcí zámku, jak o něj pečuje. Vlastně je to zázrak. Ty se ale dějí právě díky lidem, jako je Iveta Krupičková,“ přečetl opoziční zastupitel Otto Chmelík (Volba pro Děčín) dopis, který podepsali Franz V. kníže Thun-Hohenstein a poslankyně Evropského parlamentu Róza Thun z Polska, literární historička Franziska Thun-Hohenstein z Berlína a fotografka Sophie Thun z Vídně.

„Rozhodnutí rady města (o odvolání Krupičkové) považujeme za neprofesionální a prosíme všechny odpovědné, aby toto rozhodnutí ještě jednou zvážili,“ píše se dále v dopisu Thunů.

Tlak ani dotazy veřejnosti i zastupitelů vedení nepřekvapily

Tlak a dotazy obyvatel města i zastupitelů k odvolání ředitelky zámku prý vedení nepřekvapily.

„Musím říci, že jsem očekával daleko větší. Je to pouze důkaz toho, že se tady cosi skrývá a je enormní snaha, aby k dovolání nedošlo. Jsem možná jediný, kdo zná opravdu celé pozadí, znám čísla týkající se zámku, termíny, všechna rozhodnutí... Ta mnohdy byla špatná,“ uvedl primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

„A to je důvod, proč chci najít nového ředitele zámku,“ sdělil po jednání zastupitelů. Podle něj je za tlakem některých zastupitelů i bývalé vedení zámku.

Pokud jde o dopis Thunů, Hrouda ho bere vědomí a rád prý rodině všechno vysvětlí. Stejně tak hodlá dál spolupracovat s odvolanou ředitelkou zámku.

„Neřekl jsem, že s paní Krupičkovou nepočítám. Myslím, že zde kulturu, historii a umění vedla velmi dobře. Ale vedení zámku je o jiných disciplinách,“ dodal primátor.

Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci

Opozice také kritizovala, že termín výběrového řízení na nového ředitele byl velmi krátký na to, aby se do něj nemohli přihlásit zkušení odborníci. Důvodem by mohlo být, že nové vedení zámku je dávno vybrané.

„Žádného svého koně nemám, snažil jsem se, aby se přihlásilo co nejvíce uchazečů a vybrán byl ten nejlepší. Vypsaný termín mohl nahrát maximálně ředitelce Krupičkové, která prostředí zámku nejlépe zná,“ zdůraznil primátor Hrouda.

Do výběrového řízení na nové vedení děčínského zámku za odvolanou ředitelku Ivetu Krupičkovou se na magistrátu přihlásili tři zájemci.

„Všichni tři mají předpoklady se ředitelem zámku stát. Jsou to kvalitní uchazeči,“ sdělil primátor města Jaroslav Hrouda.