Soud přiřkl církvi třetinu zámku, v němž sídlí centrum pro slabozraké

„Proběhlo rozsáhlé dokazování, byli jsme se podívat na místě. Zařízení funguje, je promyšlené, nápadité a je až úžasné, jaké mají klienti možnosti. K dispozici byl i plán rozčlenění budovy. A jedinou spravedlivou možností je udělit biskupství jednu třetinu,“ vysvětlila soudkyně Jitka Říhová.

Rozsudek není pravomocný a už nyní je jasné, že případ doputuje ke krajskému soudu.

Žaloba církve se vztahovala na celou budovu, později se přidal návrh, který požadoval ideální polovinu zámku. Soud nakonec rozhodl o přiznání jedné reálné třetiny.

Ani to se však centru nelíbí. „Budeme se odvolávat,“ konstatovala Margita Dostálová, advokátka centra, které se od začátku obává případného omezení služeb.

A odvolání podá také biskupství. „Máme za to, že budova i s přilehlými zahradami byla církvi vyvlastněna a měla by se do jejího majetku navrátit,“ řekl právník Biskupství brněnského Milan Dobeš.

K aktuálním jednáním se na stranu centra připojil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „O odvolání se musíme nejprve poradit s ministerstvem práce a sociálních věcí,“ uvedla zástupkyně úřadu Jitka Vařeková.

Právě ministerstvo je zřizovatelem centra a do oprav zámku dalo 200 milionů korun. Ubytování zde nachází dospělí lidé, kteří kvůli zrakovému postižení nejsou soběstační a často se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Hned vedle centra navíc sídlí chrlická radnice, o niž se biskupství také soudí. Tento spor však zatím k rozsudku nedospěl.

„Pro nás je to dost ubíjející, neočekávám, že verdikt padne v blízké době. Brzdí nás to, radnici bychom potřebovali rekonstruovat. Jenže dokud nevíme, jak soud dopadne, tak se nám to nevyplatí,“ posteskl si chrlický starosta Lukáš Fila (ANO).