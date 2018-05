Okolí brtnického zámku se začíná měnit, město oživuje úvoz a zahrady

Další část někdejšího areálu brtnického zámku mění svou podobu, v jaké ji znali lidé v posledních desetiletích. Radnice znovuoživuje část takzvaného úvozu a někdejší anglickou zahradu, přilehlou k horní části zámeckého parku. Tato část parku byla zbavena křovin a nyní řemeslníci opravují první ze dvou opěrných kamenných stěn zahrady.



„Památkově chráněné zdi, které dělí anglický park a úvoz, chceme opravit do původní podoby, na území anglické zahrady provádíme revitalizaci zeleně. Na kamenné zdi se dělají zděné sloupky, abychom tam osadili zábradlí stejného typu, jaké je v dalších částech parku,“ řekla brtnická starostka Miroslava Švaříčková.

Takzvaný úvoz byl do loňska zarostlou částí bývalého parku s chatkami a zahrádkami, ve kterých nájemci chovali domácí zvířata. Zahrádkáři se už vystěhovali.

„Chtěli bychom úvoz zpřístupnit veřejnosti. V dalších letech máme v plánu obnovit i skleník či oranžerii, která tam kdysi byla,“ dodala starostka.

„Opravili jsme původní přístupové schodiště, které jsme ve stěně objevili, doplnili jsme do něj chybějící kamenné schody. Nová oranžerie nebo pergola, kde se dříve pěstovala zelenina pro Collalty, majitele zámku, by mohla vzniknout vlevo od schodů,“ naznačila Švaříčková.

Příští rok plánuje město zrestaurovat u anglické zahrady také hlavní stěnu s opěrnými pilíři, která je značně poškozená a hrozí její zřícení.

„Okolí zatravníme, bude to volný prostor. Mohla by se tam umístit například i nějaká lana na lezení, ale zatím jsou to jen úvahy. Chceme, aby to bylo umírněné a hodilo se to tam,“ dodala starostka Brtnice. Letošní fáze prací by měla být ukončena na konci prázdnin.

Město Brtnice aktuálně opravuje jen ty části zámeckého areálu, které vlastní - k těm však nepatří většina parku ani samotné budovy rozlehlého zámku.