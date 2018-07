Zámek v Brtnici dostane nová okna, na pobořené hradby se ale nedostane

„Jedná se o 21 oken a dvoje dveře na prvním nádvoří. Pokud půjdou práce v tempu podle našich představ, rádi bychom v areálu udělali 22. září den otevřených dveří, aby lidé viděli, že se na zámku něco děje,“ slíbil Rybnikář.



Proč se budou okna měnit?

Výplně okenních a dveřních otvorů na zámku jsou v různém stavu. Některé otvory jsou také úplně prázdné, někde jsou vyplněny třeba jen plechem, jinde jsou zbytky původních oken. V červnu tam byly dva kontrolní dny, kdy zhotovitel oken s památkářem postupně hodnotili každý okenní otvor a dohodli se, zda tam dát repliku původního okna, nebo repasovat, co tam je.

Kdy by mělo být osazení oken ukončeno?

Je tam termín do začátku podzimu. Nyní bude následovat demontáž a dílenská výroba vlastních oken. Zhotovitel tvrdí, že výrobu oken stihne. Do nádvoří jsou okna pravoúhlá a půlkulaté lunety na straně k městu. Letos by mělo být proinvestováno tři čtvrtě milionu korun.

Loni v zimě se zřítila část hradební zdi u třetího nádvoří a zatím není opravena. Z jakého důvodu se to nepodařilo?

Po té havárii jsme tam udělali bezprostřední zabezpečení výdřevou, která vzpírá poškozenou zeď. Získali jsme na opravu peníze z programu záchrany architektonického dědictví, ale nakonec na opravu stěny nebylo vydáno stavební povolení. Tak jsme museli peníze dát jinam, a proto se nyní budou rekonstruovat okna. Oprava zdi bude čekat nejméně do příštího roku, kdy se budeme zase snažit peníze získat.

Co se s hradbou stalo?

Podle statiků - a já tomu věřím - k hradbě zatékala nádvořím voda, která pak v zimě zmrzla a stěnu roztrhla. Další věc je, že za hradební zdí je pod zemí klenutý sklep, který má rovněž zanedbanou údržbu. Statik doporučuje vyzdění nejen díry ve zdi, ale i sanaci celé stěny spojenou s odtěžením části terénu na třetím nádvoří a současně rekonstrukci toho sklepa.

Které další investice na zámku plánujete?

Podali jsme žádost o 20 milionů korun v rámci programu evropských dotací IROP. Nyní to prochází několikastupňovým schvalováním, nejpozději do šesti měsíců budeme znát výsledek. Tato dotace by měla být vyčerpána už do konce roku 2019. Žádáme o peníze na rekonstrukci infrastruktury zámku. Hlavně se jedná o splaškovou a dešťovou kanalizaci, protože zatékající voda na třetím nádvoří byla příčinou zmíněné havárie stěny.

Jaké práce by měly být ještě provedeny?

Chceme nechat udělat vodovod uvnitř zámku, dále jde o dotažení plynové přípojky do zámku. Plyn je někdy od sedmdesátých let přiveden k zámku k hranici objektu a dál nepokračuje. A samozřejmě se jedná také o elektrorozvody. Ať už bude v zámku cokoli, toto tam musí fungovat. Chceme také z těch peněz vybudovat toalety pro návštěvníky plus nějaké prostředky využít na opravu několika málo interiérů přístupných z prvního nádvoří. Z celkové částky by mělo jít 15 milionů na stavební práce, zbytek na jejich přípravu.