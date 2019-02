Chci naše rozdělené město spojit, říká starosta Žamberka

Nový starosta Žamberka Oldřich Jedlička si dal na začátku svého mandátu jednoznačný úkol. „V povolebních vyjednáváních, která nebyla vůbec jednoduchá, jsme si dali za úkol zklidnit atmosféru v zastupitelstvu, která byla v posledních deseti letech opravdu velmi vypjatá,“ říká. Jeho hnutí ANO vytvořilo širokou koalici, kam pozvalo i Okamurovu SPD. V tom však nový muž v čele města problém nevidí. „Na městech a zejména na těch menších se rozdíly mezi stranami a uskupeními smazávají. Tady se všichni lidé znají navzájem a všem by mělo jít o tu samou věc. Aby se město rozvíjelo a žilo se nám tu dobře,“ uvádí.



Hnutí ANO se přitom na Orlickoústecku moc lidově řečeno nechytá.

V některých městech nemá ani základní organizace. Čím to je?

Nemá. I co se týče členů hnutí, není to tady masová strana, ale to i plošně v celé republice. Těžko říci, proč tady ANO nemá více zastoupení. Na druhé straně je to hnutí mladé, takže se uvidí, jestli do budoucna bude počet členů narůstat nebo ne. V Žamberku s ohledem na získané posty a výsledek voleb vidím pozici hnutí jako velmi dobrou a považuji naše výsledky za velký úspěch. Na druhou stranu je nijak nepřeceňuji. Chceme hlavně, abychom důvěru občanů nezklamali a aby byli obyvatelé města spokojeni.

V čem budete lepší než bývalý starosta?

Zejména v tom, že já ani naše hnutí není tak polarizované. Tady se historicky zastupitelstvo rozdělilo na dva obtížně spolupracující tábory. A my chceme obrousit hrany. Rádi bychom dokázali, aby si zastupitelé bez rozdílu uskupení byli schopni sednout k jednomu stolu a bez osobních záští a vášní z minula řešit problémy. Komunikuji s veřejností a ta si přeje to samé. Abychom se přestali hašteřit a pracovali.

Co před vámi stojí?

Rádi bychom dokončili rozjeté projekty, které jsme připravili v minulém období. A mohl by nastat investiční boom. Před námi je příprava infrastruktury pro rozvoj bydlení, rádi bychom připravili infrastrukturu pro novou čtvrť v lokalitě Na Skalách, letos chceme vybrat zhotovitele a na podzim bychom mohli začít. Chceme zlepšit kvalitu našich chodníků, například u městského muzea, v ulici Hluboká, v Zámecké ulici či nad poliklinikou, a řady našich silnic. Plánujeme také rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu, která je v hodně špatném stavu, a vybudování atletické dráhy, kde je dnes v podstatě jen škvára. Do budoucna zamýšlíme revitalizovat základní školu naproti poště, což bude vyžadovat velkou investici. Plánujeme rekonstrukci bazénů koupaliště. V letošním roce by měla být provedena rekonstrukce dětského bazénku – brouzdaliště.

Docela velkou zamýšlenou investicí v Žamberku by měla být výstavba zimního stadionu. Ovšem jeho stavba má oproti původnímu rozpočtu asi 80 milionů stoupnout o dalších 50 milionů. Proč?

Dnes je kolem záměru spousta otazníků. Máme ledovou plochu, která je chlazená, ale chtěli jsme ji zastřešit. Chlazení je v havarijním stavu. Kolem je jen provizorní sociální zázemí a v minulém volebním období jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní zastřešení. Jenže pak geologický posudek zjistil, že poměrně blízko pod povrchem je voda a že se musí podloží ledové plochy před takovou stavbou sanovat a odtěžit. Další zvýšení ceny si vynutily statické výpočty. Také některé stavební práce a stavební materiály vyjdou dnes už dráže. V tu ránu vyskočily i náklady. Takže poslední rozpočet je na těch 130 milionů s DPH. A to je už velká suma. Zastupitelé musí v první půli roku rozhodnout, zda projekt nějakým způsobem ořezat, rozdělit do etap. Může se stát, že se zastřešení i odloží.

A nějaká dotace?

Podali jsme sice před koncem roku žádost o dotaci na ministerstvo školství, ta je ale jen do ve výše čtyřiceti milionů a je jen pro města s počtem obyvatel nad deset tisíc. A to nesplňujeme, takže jsme požádali o výjimku. Čekáme ještě, zda ministerstvo školství vypíše jiný příznivější dotační titul. Takže zimní stadion je dnes jeden pořádný oříšek, který musí zastupitelé rozseknout.

Žamberkem hýbe v poslední době i problém protipovodňových opatření. Některým lidem vadilo kácení stromů na březích řeky, stavbu pozastavilo i to, že Povodí Labe vypovědělo polskou firmu, která je stavěla. Stihne se to?

Polská firma začala stavět, ale poměrně brzy skončila. Odváděla nekvalitní práci a neplnila časový harmonogram, navíc její „matka“ měla finanční problémy, proto investor práce ukončil. Projektant upravil projekt a opatření nyní staví místní česká firma z našeho regionu. Měla by je dokončit v listopadu. Některým lidem se ale nelíbilo kácení stromů kvůli stavbě protipovodňových opatření. Kraj ale nakonec neshledal důvod pro jeho zrušení či změnu. My se přesto pokusíme nějaké stromy ušetřit, ale budou to opravdu jen nějaké jednotlivé kusy. Pokusíme se ale za ony padlé stromy vysázet více těch nových, které je nahradí.

Jak velké byly v Žamberku povodně?

Povodně tu byly dvě, ta větší v roce 1997. Mám s nimi praktickou zkušenost, moje maminka v kuchyni měla asi půl metru vody. Povodeň zatopila a vyplavila velkou část domů u řeky. Škody na majetku byly velké, část lidí muselo být evakuováno a část jich skončilo v provizorním ubytování v hotelu V Kotli. Tento bývalý hotel dnes už patří městu, v prosinci zastupitelé schválili jeho koupi za výhodnou cenu a nyní zvažujeme, co z něj vybudujeme.

Před pár dny jste museli uzavřít lávku pro pěší přes Divokou Orlici, které hrozí zřícení. Kdy bude nová a jak to lidem zkomplikovalo cestu přes řeku?

Musí ujít asi o půl kilometru více. My už jsme rekonstrukci této lávky připravovali, ale poté, co jsme si nechali provést mostní prohlídku, museli jsme jednat. Věděli jsme už z dřívějška, že lávka není v pořádku, ale odborník zjistil, že je v havarijním stavu. Má obnaženou mostní výztuž, kterou napadla koroze a má nejistý stav zavěšené mostovky, kterou rovněž může napadnout koroze. Opravu lávky posoudil odborník jako nehospodárnou a navrhuje vybudovat novou. My jsme se rozhodli nebrat to na lehkou váhu, i s ohledem na to, co se loni stalo v Praze. Nová by měla být tak do dvou let.

Loni se Žamberk objevil dvakrát v televizi díky Muzeu starých strojů a technologií v bývalé Vonwillerově továrně. Byla kulisou v reality show Dovolená v éře páry a dokumentárním hraném seriálu Průšvihy první republiky. Spolupracujete s tímto muzeem?

Toto muzeum je unikátní a má do budoucna velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Smekám před tím, co dosáhl spolek nadšenců kolem pana Bednáře. Snažíme se podporovat muzeum například v rámci dotačních programů a jsme také partnery ve společném projektu „Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti“, který je ve fázi podané žádosti z Operačního programu Přeshraniční spolupráce. Pokud se česko-polský projekt podaří, vznikne regulérní muzeum s expozicemi, kde většina vystavovaných exponátů bude funkčních. Do této doby se muzeum otevírá veřejnosti nepravidelně, především v době takzvaných dnů otevřených dveří, které ale mají velmi vysokou návštěvnost. Pokud se česko-polský projekt začne uskutečňovat, chce město nákladem asi pěti milionů vytvořit před muzeem parkoviště, komunikace a historizující osvětlení. My tomu moc držíme palce.

Hlavním náměstím v Žamberku projíždějí denně kamiony a spousta aut. Je na obzoru obchvat města?

Na to jsou mezi obyvateli města i zastupiteli velmi protichůdné názory. Ani v koalici na to nemáme jednotný názor. Na jedné straně bychom si přáli, aby z náměstí zmizela nákladní doprava, na druhé straně panuje mezi mnohými lidmi obava z vymření náměstí. To už se v některých městech stalo, napadá mne třeba Golčův Jeníkov. Ředitelství silnic a dálnic už má studii jižní varianty obchvatu Žamberka, ale do realizace zbývá ještě velký kus cesty, je zapotřebí studie proveditelnosti či ekonomické hodnocení záměru. To by mělo teprve zjistit, jestli je na obchvat našeho města nějaká naděje. Já sám jsem původně byl určitě pro obchvat, ale teď, jak se bavím s lidmi, registruju stále více obavy z vymření centra města. Určitě o tom ale budeme diskutovat a jednat. Navíc je možné, že až se dostaví D35, může velkou část dopravy mířící na Moravu stáhnout.

Zatímco jinde vznikají dobíjecí stanice elektromobilů, vy plánujete dobíjecí stanici na elektrokola. Kdy?

Elektrokola jsou novým trendem, a tak bychom chtěli v nejbližších letech vybudovat aspoň dvě stanoviště s dobíjecí stanicí, jedno na hlavním náměstí a druhé v areálu pod Černým lesem. Zatím je v zemi asi šest stovek těchto dobíjecích stanovišť a za rok jich přibude tak šedesát.