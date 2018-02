Brněnské podnikatele naštval hodinový zákaz vjezdu, má chránit školáky

„Značka se tam objevila z ničeho nic ve středu ráno. Zrovna mezi sedmou a osmou hodinou ráno je největší špička, lidé přijíždějí a odjíždějí, probíhá zásobování. Na Jakubské a České je spousta obchodů a firem. Máme tam ve dvou domech 62 míst k parkování, ale právě ve špičce je nemůžeme použít. To je omezování podnikání i nájemníků,“ stěžuje si brněnský podnikatel a developer Miroslav Vymazal.

Podnět na umístění značky vzešel od vedení školy, která stojí u vjezdu do Jakubské ulice na rohu s Rašínovou ulicí. Navštěvují ji děti prvního až čtvrtého stupně.

„Ulice Jakubská je prostorově úzká a je v režimu pěší zóny. Zároveň přes tuto ulici vjíždí zásobovací auta na ulici Českou. Každé ráno zde vznikala řada nebezpečných situací. Malé děti se zde proplétaly mezi nákladními auty, která do této ulice najížděla či vycouvávala,“ vysvětluje místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková.

Brněnský odbor dopravy žádosti vedení školy, rodičů žáků a městské části vyhověl. „O umístění této značky jsme usilovali delší dobu. Jsem ráda, že je konečně na svém místě a že děti můžou chodit do školy bezpečněji,“ oznamuje Flamiková.

Společnostem sídlícím v Jakubské ulici však toto opatření přinese problémy. „Sídlí tu řada advokátů, kteří mají parkování povolené, jezdí sem auta z celé republiky. A k tomu ještě zásobování, které se týká i obchodů na České, a máme ho povolené jen do deváté hodiny dopoledne. Přitom to byla právě auta rodičů školáků, která se v ulici otáčela do protisměru před tramvajovými kolejemi,“ upozorňuje Vymazal.

Ten se obrátil také na odbor dopravy. „Odpověď byla, že si to mají auta vypočítat tak, aby dorazila před sedmou nebo po osmé. Výsledek bude ten, že začneme zásobovat z České ulice a tím ještě víc zatížíme dopravu v této pěší zóně, kudy touto dobou proudí davy lidí,“ sděluje Vymazal.