Havarijní stav mostu uzavřel pro kamiony silnici mezi Opavou a Ostravou

„Únosnost mostu číslo 11-133 je omezena z důvodu jeho špatného stavebně technického stavu,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na serveru dopravniinfo.cz.



Omezení platí od minulého týdne, do Komárova nesmí auta těžší než dvacet tun. „Objízdná trasa je vedena přes Štítinu, Kravaře, Velké Hoštice a Malé Hoštice,“ sdělilo ŘSD.

Komárovem po silnici I/11 denně projede přes půldruhého tisíce těžkých nákladních vozidel, která teď míří do Opavy a dále jedinou objízdnou trasou. Ve Štítině, kde cestu křižuje železniční trať mezi slezskou a krajskou metropolí, řidiči musí počítat s komplikacemi.

„Často u nás dopravu zastaví semafor na železniční trati, tvoří se proto kolony. Jiná objízdná trasa ale není, nedá se nic dělat,“ komentoval tamní starosta Karel Ulrich.

Obcemi projíždějí denně stovky kamionů z Polska i auta z okolních lomů. „Cesta už je celá rozpraskaná. V souvislosti s náporem nákladních aut máme slíbeno uvedení silnice od původního stavu,“ doplnil starosta Štítiny.

Loni platila i úplná uzavírka

Kamiony zahušťují dopravu na silnici I/56, přetížené už při běžném provozu, která spojuje Ostravu s Opavou přes Hlučínsko. „Už tak je u nás velmi silný provoz, jde denně o 13 tisíc aut,“ konstatoval starosta Velkých Hoštic Alfons Pospiech.

Původní provoz na I/11 má být obnoven v květnu 2020 po opravě mostu, do jehož nitra se kvůli zpevnění vsune speciální tubus. To by se mělo uskutečnit bez dalších omezení dopravy. Podrobnosti ŘSD na dotaz MF DNES neupřesnilo.

Provoz na silnici I/11 byl v Komárově omezen už loni, kdy se uskutečnila její celková generálka. Tehdy načas platila i úplná uzavírka, kvůli níž obce na objízdné trase přijímaly i bezpečnostní opatření.