Kvůli chřipce nesmí návštěvy do liberecké nemocnice a domovů pro seniory

„Máme zákaz návštěv. Důvod je jasný – v Libereckém kraji vládne chřipková epidemie. Dosud částečný zákaz jsme rozšířili na celou nemocnici,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

V liberecké nemocnici platil zákaz návštěv zatím na oddělení ARO, jednotkách intenzivní péče nebo porodnickém a dětském oddělení. Opatření se týká provozů jak v Liberci, tak v Turnově.

Nemocnice reaguje na statistiku krajských hygieniků. „Ve chvíli, kdy přijde indikace problému, tak reagujeme,“ vysvětlil mluvčí. Od minulého týdne stoupla nemocnost v Libereckém kraji o 21 procent, nyní připadá na každých sto tisíc obyvatel 2 151 nakažených chřipkou. Nejvyšší nemocnost je ve věkové kategorii do pěti let. O epidemii se hovoří, pohybuje-li se počet pacientů alespoň mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na sto tisíc lidí.

Krajská nemocnice zatím nemusela kvůli nemocnosti personálu omezovat provoz některých oddělení. „Zdravotníci jsou samozřejmě rezistentnější, v tuto chvíli je řada našich kolegů nemocná, ale vše zvládáme vykrýt obětavostí našich lidí, kteří slouží přesčasy,“ uvedl Řičář.

Zákaz návštěv pomůže provozu nemocnic, přesto je zájem návštěvy obnovit, jakmile to bude možné. „Všichni pacienti to berou jako nutnou záležitost. Vzhledem k tomu, že jsou to nemocní lidé a vědí, že zavlečení respiračního onemocnění by jim nepomohlo v léčbě, tak to všichni berou naprosto v pohodě,“ dodal mluvčí nemocnice.

Od pátku jsou podle ČTK návštěvy nemocných zakázané také v nemocnicích v Semilech a Jilemnici. Zákaz návštěv platí také v některých domovech důchodců, například v Turnově na Semilsku či Českém Dubu na Liberecku.