Hygienici rozdali pokuty hospodským za to, že dovolili hostům kouřit

Postihy za kouření v restauracích Za kouření v místech, kde je to zakázáno, hrozí kuřákovi pokuta až 5000 korun.

Provozovateli pak hrozí za kouření pokuta až 50 tisíc korun.

Restauratéři také musejí dodržet informační povinnost, kterou jim ukládá protikuřácký zákon. Cedule „Zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků lidem pod 18 let“ už nemusí stačit. Nápis by měl být delší a zahrnovat například i e-cigarety. Hospodským jinak hrozí sankce do 10 tisíc korun.