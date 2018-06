Porušení protikuřáckého zákona strážníci pokutují nejčastěji na zastávkách

Jenom v Karlových Varech městští policisté za dobu platnosti zákonné normy vybrali pokuty přibližně za 50 tisíc korun. „Více se zaměřujeme právě na zastávky. Na nich řešíme řádově desítky případů měsíčně,“ konstatoval velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák.

Pár menších razií, vesměs na udání, ale provedli také v restauračních zařízeních. „Prohřešky hostů i personálu jsme řešili jak blokově, tak postoupením případu do správního řízení,“ podotkl Vlasák.

Do desítek tisíc se pokuty vyšplhaly za nedodržování tabákového zákona i v Sokolově. I v hornickém městě převažují případy, kdy si kuřáci svůj zlozvyk neodpustili na autobusových zastávkách.

„Případů jsme řešili celkem šedesát,“ uvedla Hana Procházková, mluvčí sokolovských strážníků. Sedm hříšníků mohlo mluvit o štěstí, protože se strážníci spokojili s domluvou. Zbylých 53 ale do městské kasy přispělo částkou 25 100 korun.

I když podle Procházkové sokolovští hospodští zákaz vesměs dodržují, i mezi nimi se našly výjimky. „Za dobu platnosti tabákového zákona jsme řešili tři hosty, kteří si v restauraci zapálili,“ potvrdila Procházková s tím, že nešlo o kontroly na udání, ale o iniciativu strážníků v rámci běženého výkonu služby.

Dohled nad dodržováním tabákového zákona v restauračních zařízeních spadá do pravomocí krajské hygienické stanice. Její pracovníci zatím udělili čtyři pokuty. Jeden podnik z Karlovarska se dokonce dostal do hledáčku hygieniků opakovaně.

Nejdřív tisícovka, pak už pět

„Napoprvé jsme zde udělili tisícikorunovou pokutu, při druhé kontrole, kterou jsme provedli na základě podnětu, už to bylo pět tisíc,“ uvedla Valéria Hovorková, ředitelka odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. „Pokud by se prohřešek opakoval, byla by pokuta provozovateli ve správním řízení několikanásobně vyšší,“ upozornila Hovorková.

V Sokolově pak hygienici zasahovali v podniku, který se maskoval jako soukromý klub. Před tímto postupem, který tak jako tak provozovatele od pokuty neochrání, varují právníci.

„Takové obcházení zákona lze kvalifikovat jako trestný čin neoprávněného podnikání. Člověk si jím může udělat daleko více problémů než užitku, protože sankce jsou v takovém případě mnohem horší,“ upozornil právník Tomáš Kindl, který se tabákové legislativě dlouhodobě věnuje.

Sami hospodští, kteří proti tabákovému zákonu od počátku brojili, dnes zmírňují rétoriku. „Nedokážu říct, zda by opětovné povolení kouření přilákalo klienty. Stálí hosté už si na nekouření zvykli, ti, kteří k nám zavítají jen jednou, s ním už samozřejmě počítají,“ uvedl Rostislav Čech, provozovatel pivnice Holanka v Jáchymově.

Právě jeho podnik by přitom, pokud by zákonodárci zmírnili tabákový zákon, spadal do kategorie těch, kde by se kouřit dalo. Je menší než 80 metrů čtverečních a nevaří se v něm.