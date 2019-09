Podzimní veletrh Zahrada Čech otevírá své brány, očekává 90 tisíc lidí

Co kde bude k vidění pavilon A: expozice na téma Přijela k nám pouť, prezentace květin, ovoce a zeleniny netradiční formou pavilon G: expozice Bylinková zahrada pavilon H: ráj gurmánů pavilon NS: expozice bytového interiéru pavilon S: zahradní technika, nářadí a bytový textil pavilon T: prodej nábytku Zahrada Čech probíhá ode dneška do 21. září, otevřena je od 9 do 17 hodin