Policie obvinila podezřelé z dvojnásobné vraždy manželů v osadě u Písku

Muž ve věku 34let a 28letá žena jsou obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, když podle kriminalistů ubodali manželský pár žijící v malé osadě na Písecku.

„Oba obviněné eskortovala rumunská strana letecky do Česka 12. února, kde si je na letišti převzali jihočeští policisté. Kriminalisté z dosavadního šetření zjistili, že obviněná měla v uplynulých letech na zavražděný manželský pár určitou vazbu,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Dodala, že policie bude další informace k případu uvolňovat podle průběhu vyšetřování postupně. „Podrobnosti k motivu jejich jednání či bližší informace k vazbě ženy na manželský pár prozatím zveřejnit nelze,“ dodala mluvčí.

Vražda se stala 7. ledna v osadě Pazderny asi sedm kilometrů od Písku u obce Záhoří. Muže ve věku 59 let a jeho o pět let mladší ženu ubodali v jejich domě. Do následné pátrací akce se zapojilo několik desítek policistů a kriminalistů, kteří zajišťovali stopy v širokém okolí.

Po dvou týdnech pak nastal výrazný posun, když policie zadržela podezřelé z tohoto zvlášť závažného zločinu.