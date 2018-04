Obyvatelé Záhoří u Písku nechtějí v obci kasino. Bojí se o děti

Kolem zchátralé budovy na návsi procházejí desítky lidí. Už poněkolikáté v historii budou řešit její budoucnost. Míří do Obecního úřadu v Záhoří u Písku, kde se v podvečer při jednání zastupitelstva strhla ostrá diskuse kvůli jediné otázce. Promění se bývalý motorest v kasino?

Objekt stojí jen pár metrů od základní a mateřské školy, což vadí mnoha místním. „Pokud se kasino skutečně otevře, nebudeme mít jinou možnost, než děti přeložit do Písku. Byla by to škoda, protože s místní školou jsme velice spokojeni,“ zlobila se při debatě jedna z příchozích, jejíž dvě děti docházejí do Mateřské a základní školy v Záhoří.

V malé obci žije bezmála 800 obyvatel a zhruba 50 z nich přišlo na veřejné jednání vyjádřit svůj názor. Řešili hlavně vliv na mladistvé, kteří se v okolí pohybují. „Dům je v katastrofálním stavu a navíc tvoří zázemí pro místní mládež k požívání alkoholu, popřípadě drog. Pohled dovnitř je kvůli nepořádku opravdu odpudivý. Jděte se podívat, jak to tam vypadá. Byli jste tam?“ ptal se při vášnivé diskusi Luděk Průša, který v Záhoří prožil i dětství.

Myšlenku kasina považuje za poslední způsob, jak budovu zachránit. Na první pohled stavba opravdu rekonstrukci potřebuje. Některá okna jsou zabedněná deskami, jiná někdo počmáral nebo vymlátil, okolo se povalují nedopalky. O pár kroků dál stojí v kontrastu nová budova školy.

„Záměr se mi nelíbí. Je dokázané, že čím blíž je hazard dětem, tím více o něj projevují zvědavost. Ve škole navíc děláme různé programy proti drogám nebo gamblerství. Vedli jsme také diskusi a zjistili, že některé děti jsou pro a jiné řekly, že se bojí. Samotní učitelé se záměru diví,“ reagovala ředitelka školy Markéta Bajerová.

Ohrozí to budoucnost školy?

Zároveň se svěřila, že by mohlo kasino budoucnost školy, kam dochází 150 dětí, v obci ohrozit. Už nyní se totiž část rodičů zlobí a do školy telefonuje. I ti se úterního jednání zúčastnili stejně jako příznivci kasina. „Když mi to někdo dobře vysvětlí, tak bych to podpořila a neměla s tím problém. Hlavně ať se to opraví,“ řekla 69letá Milena Müllerová.

Místní byli s návrhem poprvé seznámeni 22. března, kdy se od zastupitelstva dozvěděli, že je možné prodat část objektu společnosti provozující kasina a herny. Od obce by bývalý motorest společnost koupila za 1,5 milionu korun, do jeho rekonstrukce a zprovoznění by následně investovala dalších zhruba 15 milionů. Poslední pobočkou, kterou síť Go4games otevřela, je herna a kasino v Táboře.

Budova stojí jen pár metrů od mateřské a základní školy.

Manažer firmy pro Čechy Viktor Nesvadba uvedl, že Záhoří není v jeho regionu. Ředitel Jaroslav Kamarád odmítl věc komentovat po telefonu a doposud se nevyjádřil. Kdyby se Záhoří mělo pustit do rekonstrukce a oživení objektu na vlastní náklady, potřebovalo by až 25 milionů korun. To je ale nad finanční možnosti obce.

Dlouholetí obyvatelé ještě pamatují, jak se objekt v 80. letech minulého století stavěl během Akce Z. „Zbývalo pár měsíců do uvedení budovy do provozu. Měla v ní být restaurace a v podsklepení řeznictví a cukrárna,“ vzpomíná Luděk Průša. Po sametové revoluci obec téměř dokončený objekt prodala. Několik majitelů usilovalo o jeho využití. Budova však chátrá dodnes. A neustále se také řeší, co s ní.

„Jsem rád, že lidé jeví o budoucnost budovy zájem a sešli se tu, aby vyjádřili svůj názor. Vedení obce rozhodně nechce jednat v rozporu s jejich názory,“ řekl před zasedáním starosta Záhoří Petr Kápl.

Tři stovky podpisů

Prioritou podle něj není otevřít kasino. „Vidíme v tomto záměru potenciální řešení, jak stavbu po dlouhých letech zprovoznit. Kasino je často spojováno s hernami, které fungují nonstop, a k automatům se schází pochybná společnost. Samozřejmě jsme si prověřili, že u nás nic podobného nevznikne,“ dodal starosta.

Lidé se ale i tak bojí. Část z nich tři dny před zasedáním zastupitelstva obcházela místní s peticí. Tu nakonec podepsalo přes 300 lidí. Archy v závěru zasedání předali zastupitelům. „Rozhodně se nejedná o útok na vedení obce, spíše o přesvědčení. Já osobně hazard odmítám. O to více, když se má kasino otevřít na návsi vedle školy a nedaleko kostela,“ podotkl odpůrce záměru Robin Kudweis, jeden z iniciátorů petice.

Podle jeho slov chtěl on i ostatní obyvatelé získat další čas a prosadit místní referendum. To se zčásti podařilo. Pět z devíti zastupitelů totiž zvedlo ruku pro variantu odložení záležitosti do dalšího zasedání. Pokud se do té doby podaří sesbírat alespoň 30 procent podpisů oprávněných voličů ze Záhoří, zastupitelé schválí místní referendum.



I přesto, že byla více než hodinová úterní diskuse plná překřikování, rozešli se místní v klidu. Chvíli se ještě o budoucnosti budovy bavili před obecním úřadem a pak zamířili domů. Rozhodně se zde ale nesešli naposledy.