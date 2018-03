Nevím, co dělali mí předchůdci, řekl ministr a poklepal obchvatu na D6

„V krátké době rozbíháme výstavbu třetího úseku dálnice D6. Lubenec trpí velkou kamionovou dopravu a obchvat mu velmi pomůže,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok při čtvrtečním slavnostním zahájení stavby.

„Tady byla získaná EIA už v roce 2002 a kladu si otázku, co dělali moji předchůdci, že až v roce 2018 zahajujeme tuto stavbu. Ale jsme rozhodnuti, že D6 dostavíme co nejrychleji,“ podotkl ministr.



Trasa obchvatu povede severně od městečka. Aby dálnice splňovala hlukové limity, části, které jsou nejblíže k zástavbě, ochrání protihlukové stěny v celkové délce jednoho kilometru a speciální „tichý“ asfalt.

„Část obchvatu bude v šest metrů hlubokém zářezu, nad kterým bude navíc ještě čtyřmetrová protihluková stěna. Toto technické řešení jsme zvolili právě kvůli dodržení hlukových limitů,“ popsal ředitel karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.

Patnáct kilometrů nové dálnice

Ministr, vedení ŘSD, zástupci stavebních firem Swietelsky a Strabag, regionální politici poklepali kladívky na základní kámen tři měsíce poté, co se bagry pustily do stavby dvou jiných úseků dálnice, a to mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvat Řevničova na Rakovnicku. Do roku 2021 tak vznikne celkem 15 kilometrů nové dálnice D6.

Ovšem stále chybí dostavět 63 kilometrů dálnice. „Aktuálně připravujeme dokumentaci a veškerá povolení k dostavbě všech zbývajících osmi dálničních úseků, u kterých bychom, pokud vše půjde podle plánu, chtěli zahájit dostavbu do pěti let,“ doplnil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dálnice D6 je klíčová pro rozvoj regionu severozápadních Čech, urychlí cestování z Prahy do Karlových Varů a dál do Německa. „Rozvoj cestovního ruchu je pro nás klíčový, proto je nutná rychlá dostavba dálnice,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.