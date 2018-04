Konec hledání mincí. Příměstské autobusy v Libereckém kraji přijmou i karty

Chystaná výměna strojků se zatím týká jen příměstských autobusů. „Věříme, že by to mohlo do veřejné dopravy přivést nové cestující. Dnes jsou platební karty jasným trendem. Neřešíte, čím platíte, jen přiložíte kartu. Funguje skoro všude a veřejná doprava z toho úplně neunikne. Pořizování jakýchkoliv složitějších systémů a dalších karet může část lidí odrazovat,“ přiblížil hejtman Martin Půta.

„Nový systém bude výhodný zejména pro cestující, kteří jezdí jen občas,“ zmínil Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v kraji.

Platit kartou půjde už za rok

Hejtman doufá, že platební kartu bude možné v příměstských autobusech použít už od příštího roku.

Firmu, která odbavovací systém dodá, Korid vybere ve vypsaném tendru. A pravděpodobně půjde cestou pronájmu. Vítězné společnosti bude platit za provozování systému a servis.

Vybraná firma bude také garantovat to, že platby proběhnou správně. Provoz systému by měl Korid podle odhadu ročně vyjít na 6 milionů korun. Nová odbavovací zařízení se v první fázi objeví ve 350 příměstských autobusech.

Zařízení, pomocí kterých platí cestující u řidiče při nástupu do příměstských autobusů, jsou už dnes deset let stará. Dopravci se potýkají se spoustou potíží.

„Novou technologií zajistíme odbavování bez chyb a rychle. Možnost plateb bankovními kartami bude jedna z věcí, co cestujícím přinese větší komfort,“ uvedl jednatel Koridu Pavel Blažek.

Ve vlacích kartou zaplatit nepůjde

Odbavovací systém má být v budoucnu v kraji jednotný a ve všech dopravních prostředcích. Korid doufá, že tím odpadne řada reklamací.

„Jednotliví dopravci měli jiné strojky s programy od různých firem. U každého zařízení se projevovaly jiné chyby a bylo složitější je napravovat. Potíže byly i se změnami v systému,“ doplnil Blažek.

V budoucnu se nový odbavovací systém objeví i tam, kde jezdí městské autobusy, tedy v Liberci, Jablonci, České Lípě a Turnově. I tam půjde platit bankovními kartami.

Například ve vlacích to ale zatím možné nebude. „S Koridem spolupracujeme na zlepšení odbavovacího systému, který bude fungovat na vylepšené Opuskartě. Použití platebních karet je ale v našich vlacích ještě problematické. Pohybují se často mimo signály a je tam komplikované zajistit připojení a ověření,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

V Liberci zavedli placení kartou jako třetí na světě

Opuscard, kterou denně v kraji používá 80 tisíc lidí, zůstanou dál. Jen díky nim lze zatím platit za časové jízdenky. Vhodné jsou také třeba pro cestující v exekucích nebo děti, které nemají bankovní účet.

V první liberecké tramvaji bylo možné bankovní kartou zaplatit jízdné v roce 2014. Letos se má systém rozšířit i na všechny liberecké a jablonecké autobusy, co jezdí pod hlavičkou dopravního podniku. Právě běží soutěž na dodávku 170 zařízení, která platby za jednorázové jízdenky umožní.

„Byli jsme prvním dopravním podnikem v České republice a třetím na světě, který to zavedl. Platby bankovními kartami jsou dnes ale už velký trend a nechceme zůstat pozadu,“ uvedl Luboš Wejnar, ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.