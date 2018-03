Začínají práce na silnicích i nutná dopravní omezení

Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejňuje své uzavírky na internetových stránkách www.rszk.cz. Pro lepší orientaci zveřejňujeme přehled uzavírek na stavbách, které byly zahájeny v roce 2017 a nyní budou pokračovat.

Okres Kroměříž

V Sulimově na silnici III/36741 platí od 6. 3. 2018 do 3. 6. 2018 částečná uzavírka. Střídavý provoz 1 jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací. V termínu od 4. 6. 2018 do 31. 8. 2018 zde bude platit úplná uzavírka. Objízdná trasa bude vedena přes Vrbku, Bařice, Kvasice.

V Sulimově probíhá rozsáhlá rekonstrukce průtahu obcí v délce 1 250 metrů za cenu více než 23 milionů korun (vč. DPH).

V silničním úseku II/437 Chvalčov – Tesák – Troják – křižovatka s místní komunikací směr Rajnochovice o celkové délce 9,3 km bude platit od 3. 4. 2018 do 30. 11. 2018 částečná uzavírka pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny včetně autobusů. Na trase bude podle aktuálního postupu prací vymezeno 2–5 úseků se střídavým provozem v jednom jízdním pruhu, řízeným světelnou signalizací. Pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny kromě autobusů platí v celém úseku úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem.

Předmětem díla je stavební úprava silnice v extravilánovém úseku od mostu ev. č. 437-027 ve Chvalčově po křižovatku s místní komunikací, která vede do Rajnochovic. Součástí investiční akce je rovněž celková přestavba mostu ev. č. 437-028.

Okres Uherské Hradiště

Ve Zlechově na silnici III/05018, v průjezdním úseku o délce 700 metrů, bude platit od 19. 3. 2018 do 20. 7. 2018 úplná uzavírka pro veškerý provoz kromě autobusů a vozidel IZS. Objízdná trasa je vedena směrem na Buchlovice k silnici I/50. Na jiném rekonstruovaném úseku této silnice bude současně pracovní místo o délce cca 50 metrů; zde bude provoz usměrněn dopravním značením.

Předmětem díla ve Zlechově je rekonstrukce silnice v intravilánu obce. Začátek úseku se nachází na začátku obce ve směru od Buchlovic, konec je v místě napojení na již rekonstruovaný úsek silnice III/05018 (rekonstrukce v roce 2007). Celková délka řešeného úseku je 1 204 metrů.

Okres Vsetín

Ve Vsetíně pokračuje rekonstrukce nadjezdu na silnici III/05735, v Mostecké ulici. V termínuod 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018 zde bude platit částečná uzavírka. Silničnímu provozu bude sloužit pouze jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy, bude uzavřena jedna podélná polovina nadjezdu. Provoz bude usměrněn dopravním značením.

Nadjezd prochází od loňského roku postupnou celkovou rekonstrukcí. Celková délka stavební úpravy silnice je 460 metrů, z toho délka mostu je 431 metrů. Náklady dosáhnou částky asi 92 milionů korun.

V Hovězí bude platit částečná uzavírka silnice II/487 v průjezdním úseku o délce 1,5 kilometru v termínu od 22. 3. 2018 do 15. 10. 2018. Střídavý provoz vozidel v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací. Kromě toho na trase budou 1–2 pracovní místa s omezením provozu dopravními značkami.

Předmětem díla v Hovězí je stavební úprava silnice II/487 v celkové délce 1 544 metrů za 22,6 milionu korun.

Ve Velkých Karlovicích, na silnici II/481, která vede směrem na Soláň, platí částečná uzavírka pro vozidla o hmotnosti do7,5 tuny v termínu od 19. 03. 2018 do 30. 9. 2018. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem bude řízen ve dvou úsecích světelnou signalizací. Kromě toho zde vznikne 1 pracovní místo s usměrněním provozu dopravními značkami. Pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny zde platí úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Bumbálku, Prostřední Bečvu, Hutisko-Solanec.

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/481 v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek stavby se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice je 2,7 kilometru. Cena dosahuje téměř 64 milionů korun.

__________________________________

Nová úplná uzavírka bude platit od 19. března v Zámecké ulici (III/4915) ve Zlíně-Štípě. Začátek rekonstruovaného úseku se nachází asi 65 metrů od křižovatky se silnicí III/4911 a konec je situován před křižovatkou se silnicí III/4912. Rekonstrukce bude spočívat v šířkové úpravě komunikace na 6,5 metru mezi obrubami, kryt vozovky bude uzavřen obrusnou vrstvou o tloušťce 50 milimetrů. Vozovka je navržena pro rychlost vozidel 50 km/h. Součástí rekonstrukce bude přestavba stávajícího propustku. Nově bude také provedeno odvodnění i svislé a vodorovné dopravní značení.

Stavební práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena ulicí Nová cesta, kolem kostela ve Štípě a ulicí Lešenskou. Pro autobusové linky MHD budou platit výlukové trasy a jízdní řády, které jsou zveřejněny i s přehlednými mapkami na internetových stránkách dopravce - ZDE.

Tři nové stavby na krajské silniční síti budou zahájeny bezprostředně po Velikonocích. Od úterý 3. dubna bude platit úplná uzavírka na silnici II/490 v Rymicích, úplná uzavírka na silnici III/42820 v Traplicích a částečná uzavírka se světelnou signalizací na silnici III/05726 ve Valašské Bystřici. K těmto akcím vydá ŘSZK ve druhé polovině března ještě samostatné tiskové zprávy.