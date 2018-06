Začíná rekonstrukce mostu na silnici Hořepník – Pacov u obce Březina

Rekonstrukce proběhne za celé uzavírky. Práce budou zahájeny 4. června 2018 a nejpozději k 1. listopadu 2018 bude úsek zprovozněn v režimu předčasného užívání.



Most se nachází ve špatném stavu dle diagnostického průzkumu, proto budou ubourány parapety mostu, dále pak odbourány a odtěženy všechny konstrukční vrstvy až na horní povrch kamenné klenby. Součástí stavebních úprav bude i úprava přilehlého úseku komunikace. Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 19 milionů korun. Předpokládaná výše dotace na rekonstrukci mostu ev. č. 129-003 v rámci projektu II/129 Březina - most ev. č. 129 z Integrovaného regionálního operačního programu je 15 milionů korun.

Objízdná trasa pro dopravu do 12 t – po silnici I/19, dále II/129 a dále Přáslavice směr Bořetice – Hořepník a dále po původní trase nebo II/129 do Velké Chyšky přes Lesnou a dále po původní trase. Těžká vozidla nad 12 t musí využít objízdnou trasu po I/19 přes Obrataň – Kámen – Leskovice – Čížkov – Starý Pelhřimov – dále po II/112 směr Červená Řečice – Křelovice – Košetice a dále zpět.