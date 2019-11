Záchranka má novou stanici za hranicí Pardubic, věří v rychlejší cestu

Výhradu však má k umístění nového stanoviště. „Není možné, aby lékař odtud stíhal některé dojezdové vzdálenosti do dvaceti minut. Uvidíme, jak si to sedne, ještě dojde k úpravám rajonů,“ dodala Teplá, která u záchranky pracuje 21 let.

Podle ní by bylo lepší mít základnu ve městě, protože 90 procent výjezdů mají v Pardubicích.

„Z Čívic budeme vyjíždět na majáky a zpátky se budeme vracet bez nich, což bude v současném provozu zdržování. Nejlepší místo bylo od hasičů na Dukle,“ uvedla záchranářka Věra Koppová.

„Lokace je vybraná ze strategických důvodů. Reaguje na vývoj dopravní situace, na počet výjezdů. Trend je jasný, výjezdové základny se stěhují na periferie, protože výjezd do centra je vždycky výhodnější, než projíždět centrem ven,” řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar.

Záchranáři si navíc nemohou moc vybírat, není lehké sehnat pozemek, který by strategicky i ekonomicky vyhovoval.

„Od tohoto stanoviště si slibujeme zrychlení dojezdových časů a zlepšování péče v oblastech, kde rostou průmyslové zóny,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Záchranka stála 25 milionů

Čívická záchranka vyšla na 25 milionů korun. Sumu z velké části pokryla dotace z Evropské unie. Součástí vybavení je garáž pro čtyři sanitky, denní místnost pro výjezdovou skupinu, odpočinkové místnosti, sklad zdravotnického materiálu, dezinfekční místnost.

Nově otevřené stanoviště však neznamená rozšíření počtu posádek. Jen se na Pardubicku přeskupí. Ze Starých Čívic bude k případům vyjíždět lékař v osobním autě, takzvaný rendez vous systém, a spolu s ním zde bude sloužit také posádka záchranářů.

Na pardubické Dukle bude i nadále stanoviště, ovšem záchranářské bez lékaře. Ten bude s další posádkou sídlit v Pardubičkách v centrální budově zdravotnické záchranné služby.

Další stanoviště záchranářů přibudou v novém roce. V budově hasičského záchranného sboru na Seči vznikne provizorní sídlo, do tří let zde však vyroste plnohodnotná budova. Nejdříve dostanou novou základnu záchranáři v Chrudimi.

Otevření je naplánováno na únor. Po letních prázdninách se dočkají také záchranáři v Holicích, kteří nyní fungují v nevyhovujících podmínkách. Na konci příštího roku přibude ještě základna ve Vysokém Mýtě.

Zatím na papíře vzniká výjezdová záchranka v Moravské Třebové, zvažuje se také v Litomyšli a Svitavách.