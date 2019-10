Krvácí, potí se, přišly o nohu. Záchranáři trénují na moderních figurínách

Umí krvácet i potit se. Může mít zúžené zorničky, může se sama nadechovat, může simulovat křeče nebo reagovat na léky.

Figurína, kterou mají nově k dispozici záchranáři ve Zlínském kraji, je nejvyšší ve své kategorii pacientských simulátorů. Je součástí nového, modernizovaného, většího a vybavenějšího vzdělávacího a výcvikového centra ve Zlíně. V takových podmínkách se krajští záchranáři učí jako jedni z prvních v republice.

„Mění se zařízení i postupy a záchranáři, když přijedou k zásahu, nemohou moc přemýšlet. Potřebují jednat. V tomto středisku si své znalosti prověří, nacvičí, zvýší svou erudici,“ vysvětlil ředitel krajské záchranky Josef Valenta.

Nové centrum vzniklo v sídle záchranky v nové přístavbě. Zaměstnanci mají k dispozici více výukových místností i lepší vybavení, které umožní simulovat více situací. Je ale určené i pro školení dobrovolných i profesionálních hasičů, policistů i pracovníků soukromých firem. Ročně se ve středisku může vystřídat více než tři a půl tisíce zájemců.

„V poslední době výrazně stoupl počet výjezdů k chronicky nemocným pacientům a kritická péče se upozaďuje. My ale musíme být připravení na všechno. Proto potřebujeme polytraumata, dopravní nehody nebo péči o děti trénovat,“ poukázal zdravotnický záchranář a lektor Jaroslav Sedlář.

Figurína se s pomocí počítače dá nastavit na různé kritické stavy, srdeční problémy, amputované končetiny, střelná poranění, křeče nebo například dechové potíže. Záchranáři se na ní učí správně reagovat, rychle se rozhodovat, spolupracovat.

„Figurína reaguje na to, co posádka dělá. Když jí dáte adrenalin, tak se jí zvýší tlak a zareaguje tak, jak by pravděpodobně zareagoval živý člověk. Díky kamerám instalovaným v místnosti si záznam pustíme vteřinu po vteřině a vidíme, kde byla chyba,“ upřesnil Sedlář.

Výjezdy k dětem jsou vždy náročné

Ve středisku je také prostor, který navozuje domácí prostředí. Tedy místo, kde dochází k různým úrazům malých dětí.

„Máme tady i kuchyňku, aby si záchranáři vyzkoušeli zásah na malém prostoru, kde jsou horké spotřebiče, úzký prostor,“ poukázala záchranářka a lektorka Pavlína Šatánková z Valašského Meziříčí.

Na figurínách dětí různého věku, včetně kojenců, se zájemci například naučí, jak s nimi manipulovat, když vdechnou cizí předmět. Jinak je totiž potřeba zacházet se školákem, jinak s novorozencem.

Nedávno záchranáři nacvičovali také resuscitaci u novorozence bezprostředně po porodu nebo zásah při náhlé zástavě oběhu. „Výjezdy k dětským pacientům jsou pro nás vždy náročné,“ podotkla Šatánková.

Náklady na stavbu a vybavení střediska se pohybují kolem 37 milionů korun, z toho 21 milionů zaplatil kraj, zbytek tvořila dotace.