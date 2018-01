Záchranáři postaví v Jihlavě tréninkové středisko i s torzem vrtulníku

Kraj Vysočina získal na tento projekt 85procentní finanční podporu z evropských fondů. Rozhodnutím Rady Kraje Vysočina právě odstartoval proces zadání veřejné zakázky na stavební práce.



Nová dvoupodlažní budova s půdorysem nepravidelného obdélníku bude umístěna těsně vedle současné budovy jihlavské záchranky na Vrchlického ulici, směrem k obchodnímu centru.

„Toto nové středisko nám umožní větší variabilitu výcviku. Dosud jsme byli značně limitováni prostorem. V současné době máme pro výcvik a vzdělávání k dispozici pouze dvě místnosti vytvořené z bývalé ordinace a bývalého skladu ochranných pracovních pomůcek. Část výuky a nácviku probíhá v přilehlých chodbách. Další nácviky, jako třeba lezení na stěnách, jsou na různých místech v republice a trenažér na práci v podvěsu zde není vůbec,“ vysvětluje Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

V novém středisku budou cvičit i hasiči a policisté

Díky novým kapacitám bude moci krajská záchranka proškolit o 80 procent zájemců více, tedy nově až o 1 515 lidí.

„Kromě našich záchranářů a leteckých záchranářů se zde budou cvičit také hasiči a policisté, kteří jsou s námi zařazeni do integrovaného záchranného systému. Podmínky na společná cvičení nám dosud také chyběly. Středisko bude otevřené i pro další odbornou veřejnost, například pro lékaře a zdravotníky z nemocnice. Přístupné bude i laické veřejnosti a samozřejmě i profesionálním záchranářům ze všech koutů republiky,“ přiblížila Filová.

Nejzajímavějším prvkem celého výcvikového centra bude asi torzo vrtulníku, které bude upevněno na jeřábovém mechanismu. Umožní simulace v různém prostředí i trénink práce záchranářů v podvěsu.

Záchranáři si budou moci natrénovat například navádění vrtulníku k cíli a naložení pacienta. Kabina vrtulníku bude vybavena veškerým zdravotnickým materiálem, včetně lůžka, křesel či cargo háku, aby se podmínky co nejvíce blížily realitě.

Software umí modelovat reálné situace

Centrum bude mít k dispozici také lezeckou stěnu, ale i speciální počítačovou místnost, kde záchranáři budou nacvičovat zásah při nejrůznějších rizikových a ztížených podmínkách, jež mohou nastat.

„Již máme zakoupený software, který modeluje situace, s nimiž se záchranáři musí vyrovnat,“ dodala Filová.

Nemá chybět ani místnost pro zásah takzvaného biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou. Součástí mají být i dva nejmodernější pacientské simulátory a další místnosti a prostory včetně vybavení na výcvik vyproštění z havarovaného vozidla.

„Plně funkční by mělo být středisko do konce roku 2020. Pokud to bude dříve, bude to plus pro záchranný systém. S financováním stavby i vybavením pomůže z 85 procent IROP, tedy evropské fondy,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Dalších 5 procent celkových výdajů ve výši 4 milionů korun pokryje dotace ze státního rozpočtu, zbytek bude hrazen z rozpočtu kraje.