Holčičce zapadl jazyk, život jí zachránila zdravotní sestra na výletě

Je sobota 18. května po poledni, nádherné počasí. Martin Janíček jede s přítelkyní Šárkou Domeslovou a dvěma dětmi na výlet, mají namířeno do Veleboře na Mohelnicku na pohádkový les.

„Když jsme projížděli Sudkovem, všiml jsem si, jak vybíhají dvě ženy z vrat a nesou dítě. A viděl jsem, že gestikulují. V první chvíli jsem si nemyslel, že je to na nás, ale ve zpětné zrcátku jsem zahlédl, že pořád mávají, tak jsem zastavil. A hned jsem říkal přítelkyni, že asi volají o pomoc,“ popisuje Janíček.

Šárka Domeslová okamžitě vyběhla z auta a začala zjišťovat, co se děje.

„Holčička byla bezvládná, měla promodralý obličejíček. ‚Malá nedýchá, nenechte mi ji umřít,‘ prosila maminka a dávala mi dítě do rukou. Bylo to velmi emotivní,“ vzpomíná na dramatické chvíle mladá sympatická žena.

Okamžitě jí naskočily zažité návyky, které mají zdravotníci v krvi. Pracuje totiž jako zdravotní sestra na ortopedii šumperské nemocnice.

„Napadlo mě, že by mohlo jít o začínající alergickou reakci na nějaké štípnutí hmyzem nebo epileptický záchvat. Také dívenka mohla něco vdechnout. Ale od maminky jsem se dozvěděla, že měla teprve jíst,“ svěřila se Domeslová.

„Vytažením zapadlého jazyka dítěti zachránila život“

Mezitím už její přítel volal na dispečink záchranky. Velmi důležitá byla informace od babičky, která dívku hlídala, že si strkala pěstičku do pusy.

„To mohlo být proto, že jí rostly zuby. Okamžitě mě napadlo, že si mohla zatlačit jazyk,“ vypráví zdravotní sestřička s tím, že holčička měla i křeče.

„Otevřela jsem jí pusu, chytla za kořen jazyka a povytáhla, protože ho měla mírně zatlačený dozadu,“ pokračuje zachránkyně. Maminka mezitím přinesla deku, na kterou uložily dívku do stabilizované polohy.

„Babička říkala, že malá měla teploty, takže mi docvaklo, že by to mohly být febrilní křeče, které mohou malé děti někdy dostat s rychlým zvyšováním teploty. Ty odezní po určité době samy, což se také stalo,“ vysvětlila Domeslová.

Dívce se po tomto zákroku rychle vrátila růžová barva a začala pořádně křičet. „Maminka ji vzala domů a my jsme čekali na záchranku,“ popisuje žena.

Když dorazila houkající sanitka, rodina už vše nechala na posádce a pokračovala v cestě do Veleboře.

Sestry budou mít kurzy pomoci ještě častěji

„V autě jsme se o tom bavili s dětmi, byly z toho trochu vykulené. Ta starší říkala, že je to super, že alespoň viděla, jaké to je, když se někdo zachraňuje, jak to funguje,“ vypráví zdravotní sestřička.

Maminka Tereza Berková si z dramatu moc nevybavuje. „Byla jsem v šoku,“ vysvětlila. „Moc děkuji paní Domeslové za pomoc, kterou poskytla mé holčičce,“ dodala.

Rychlou a účinnou pomoc oceňuje také šumperská nemocnice, kde zachránkyně pracuje a kde na dětském oddělení skončila i malá pacientka, již však lékaři po vyšetření brzy propustili.

„Moc si vážíme toho, že máme takové zaměstnance. Šárka Domeslová dítěti zachránila vytažením zapadlého jazyka život. Záchranka ji přivezla k nám do nemocnice už ve stabilizovaném stavu,“ řekla mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Podle ní všechny sestřičky v nemocnici absolvují jednou za dva roky školení první pomoci. „Nově budou mít sestry toto školení každý rok. Ukazuje se, že je to potřeba, jak v nemocnici, tak v běžném životě,“ dodává Hanke.