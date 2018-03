Šest statečných pomohlo, když byly v sázce životy druhých

Kromě vlastních dětí sledoval loni 18. srpna na koupališti v Rokycanech plzeňský lékař Petr Šafránek ve vodě ještě jednoho malého chlapce. Zdálo se, že se potápí.

Netrvalo to dlouho a Petr Šafránek pochopil, že se dítě topí a vyrazil za ním. Na břehu ho pak oživoval. „Dával jsem mu srdeční masáž. Přišlo mi to jako věčnost, ale do dvou minut popadl dech,“ vzpomínal.

Petr Šafránek tak pětiletému chlapci zachránil život. Proto přezval, podobně jako dalších pět lidí - zachránců, od hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda pamětní plaketu a šek na deset tisíc korun.

Zachráněného chlapce měl tehdy na starost jeho dědeček Jaromír Kalčík, kterému se vnuk na koupališti ztratil z očí, protože šel na jinou klouzačku než se domluvili.

„Nebýt pana doktora, nebyl bych tu ani já. Asi bych nepřežil, kdyby to nedopadlo dobře. Nikdy by mě nenapadlo, že se mi něco takového může stát,“ řekl Jaromír Kalčík.

Učitel střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Milan Holub zase děkoval za záchranu života šestnáctileté Kristýně Vostracké a sedmnáctiletému Martinu Laštovkovi.

Studenti totiž jeli z tréninku tance a nastoupili do stejného autobusu linky 30. Milan Holub si četl noviny a náhle se sesunul na zem. „Toho pána znám,“ prohlásil Martin Laštovka, když poznal kantora ze své školy.

A rozjela se záchranná akce. Hodně pomohlo, že Kristýna Vostracká navštěvuje střední zdravotní školu. Chvíli doufala, že v autobusu bude někdo povolanější. „Ale zůstalo to na nás,“ vzpomínala.

Záchranáři vyhodnotili pomoc studentky jako profesionální

„Každý týden máme ve škole dvě hodiny první pomoci. Takže jsem neměla problém, že bych si nevěřila. Vím, že ve škole mi to jde a to mi asi dodalo odvahu,“ prohlásila Kristýna Vostracká, která prováděla masáž srdce.

„Záchranáři pak její výkon hodnotili jako profesionální. Řekli mi, že to mě pomohlo udržet naživu,“ uvedl osmapadesátiletý Milan Holub.

Stanislav Bočan a Václav Štengl se loni 11. listopadu na Domažlicku účastnili utkání ve stolním tenise, po kterém zkolaboval jejich protihráč Milan.

„Dohráli jsme. On odpočíval, seděl u stolu a najednou začal chroptět. Když jsem k němu přišel, viděl jsem, že má oči v sloup a v celém těle křeč,“ vyprávěl Stanislav Bočan. Ten pak prováděl srdeční masáž, než dorazila záchranka.

„Pak bylo nejtěžší, že jsme jeli za Milanovou manželkou říct, co se stalo. Nejdřív si myslela, že si děláme legraci a pak to na ni dolehlo,“ líčil Václav Štengl. „Pro mě to bylo pocitově skoro horší než před tím Milanovo zachraňování,“ sdělil Stanislav Bočan.

Šestým oceněným za záchranu života byl dobrovolný hasič z Kanic na Domažlicku Lukáš Bouda. Loni jel v červenci s traktorem mezi Klenčím pod Čerchovem a Draženovem. U silnice viděl havarované hořící auto.

„Vytáhl jsem z něho devatenáctiletou slečnu. Musel jsem do traktoru pro nůž, abych mohl přeříznout bezpečnostní pás. Nevím, co bych dělal, kdybych ten nůž neměl,“ řekl Lukáš Bouda.

Ten už před několika dny za svůj čin obdržel titul Gentleman silnic, který uděluje Policie ČR a Česká pojišťovna.