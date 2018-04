Putování žab vrcholí. Přes silnici je na Jesenicku přenášejí dobrovolníci

„Kdyby tady zábrany nebyly, mnoho žab by skončilo pod koly aut. Už se těším, až se objeví potomstvo těchto obojživelníků. To pak při pohledu na louku vypadá, jako by tancovala,“ říká Pavel Jelínek. Ten se svou rodinou na místě tráví celé hodiny.

Žáby podle pokynů Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Jelínkovi zachraňují už druhý rok. Loni se jich v kbelících při pásech plastových zábran zachytilo na sedm tisíc. Hlavně ropuch, ale i skokanů zelených. Kbelíky celá rodina i obyvatelé okolních domků nosí přes silnici dvakrát až třikrát denně.

„Podobné zábrany bývají v nedalekém městečku Andělská Hora, v Malé Morávce i třeba v Bělé pod Pradědem. Správa CHKO Jeseníky dohlíží i na ochranu evropsky významných čolků. V Karlově Studánce a Heřmanovicích je to čolek karpatský, v lokalitě Suchá Rudná vzácný čolek velký,“ upřesnila mluvčí vrbenské radnice Alena Kiedroňová. Městský úřad činnost místních dobrovolníků i počty zachráněných žab průběžně sleduje.

Český svaz ochránců přírody v Moravskoslezském kraji eviduje na čtyři desítky kritických úseků silnic, kudy především na jaře migrují ropuchy, skokani, ale také mloci, čolci či rosničky.

Migrace žab začala letos později

O jejich bezpečnější cestu se starají dobrovolníci, Agentura ochrany přírody a krajiny, na pěti místech i krajský úřad.

„Krajský úřad se finančně podílí, respektive financuje instalaci mobilních zábran a přenos obojživelníků přes úseky v lokalitách Hradec nad Moravicí-Kajlovec, Třinec-Lyžbice, Frýdek-Místek-Lysůvky, Háj ve Slezsku-Chabičov a ve Městě Albrechtice. Zhotovitele vybíráme na základě poptávkového řízení,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Migrace žab letos začala na přelomu března a dubna, což je později než obvykle. Důvodem je březnová mrazivá epizoda. Teď je v plném proudu a zábrany už jsou všude na svém místě. Zachránit se každoročně daří početnou žabí populaci.

„Někde se jedná o stovky jedinců, na některých lokalitách se počet přenesených pohybuje v řádech tisíců,“ uvedla Birklenová.