Zábradlí má od Malše v Budějovicích zmizet. I přes odpor části obyvatel

Město muselo nejdřív zjistit, jestli zábradlí nepatří Povodí Vltavy, což se nepotvrdilo. Znamená to, že ho může bez problémů odstranit. Pro je i většina lidí, v anketě na městském Facebooku jich hlasovalo 1,8 tisíce. Celkem 77 procent bylo pro, aby u slepého ramene Malše zmizel modrý „plot“. Jedná se o úsek, kde je mezi chodníkem a řekou trávník.

Odbor správy veřejných statků si ale vyžádal od stavebního úřadu vyjádření, které celý proces zbrzdilo. Dokument není závazný, zjednodušeně jde pouze o názor. Vedoucí odboru Eduard Nejdl uvedl, že se věc bude řešit vedení města v pondělí. To už jednou odstranění posvětilo a trvá na něm dál.

„Zábradlí by se dalo pryč po festivalu Múzy na vodě, který končí 6. července. Teď by to bylo složité. Zmizí část od kamenných schodů směrem k dřevěné lávce. Jen ze strany od můstku musí tři metry zůstat,“ oznámil náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Přestože většina lidí je podle ankety pro odstranění, stále je dost těch, kteří nesouhlasí. Ukázala to i anketa na budejovice.idnes.cz, kde bylo 219 pro a 333 proti.

„Já bych ho tam nechala. Bez něj to může být nebezpečné,“ řekla například dvacetiletá Žaneta Dědičová, která tudy na začátku června procházela s kočárkem.

Ti, co jsou pro, ale argumentují, že jsou v mnoha městech řeky podobně přístupné bez zábradlí. Poukazují také na to, že na druhém břehu na Sokolském ostrově zábradlí také není.

Po prvním červencovém týdnu by tak nakonec přece jen mohlo na odstranění zábradlí u řeky dojít, pokud se něco nezkomplikuje. „Budeme se bavit i o straně ve směru od schodů k Železnému mostu. Zároveň by se tam vstup do vody mohl v budoucnu rozšířit,“ dodal Thoma.