Místní by chtěli z pole park, developer tam plánuje stavbu rodinných domů

Kdysi tam byly jen stromy a keře. Dnes na jih od frekventované Novohradské ulice v Českých Budějovicích rostou domy. Jen úzký pruh stromů pak místo dělí od pole o rozloze více než deset hektarů. Atraktivní lokalita proto přilákala pozornost developerů.

Zatím tady stavět nesmí. V budoucnu by ale mohli. Budějovičtí radní těsným výsledkem šest ku pěti poslali do zastupitelstva materiál, podle něhož by mělo dojít na změnu územního plánu v lokalitě Za Potokem.

„Je to návrh na pořízení změny územního plánu. Navrhovatel chce v lokalitě změnu z nezastavitelného území na zastavitelné IN-3. To je plocha s převažujícím charakterem obytným individuálním,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Návrh podala českobudějovická společnost Mladé. Záměrem je vybudovat rodinné domy a veřejné prostranství včetně ploch pro volný čas.

Okolí je dnes zastavěné rodinnými či bytovými domy. V těsné blízkosti je také zahrádkářská oblast.

„My jsme se sem přestěhovali kvůli klidu a přírodě. Proto další zástavbě moc nefandíme. Pokud na ni dojde, bude potřeba vyřešit dopravní napojení. Silnice u pole je pro dvě auta malá,“ líčí 38letá místní obyvatelka Pavla Sara Boukalíková.

„Těch aut bych se bál. Každý den vidím totálně zacpanou Novohradskou. Jak to asi bude vypadat, jestli tady přibude nové bydlení?“ kroutí hlavou další místní, který si nepřeje uvést jméno.

Ne všem by ale případná výstavba vadila. „Já bych nikomu nebránila, ať tu klidně staví. Žije se nám dobře, je tady klid a pohoda,“ usmívá se 70letá Libuše Scheicherová.

Jak přesně by výstavba vypadala, zatím není jasné. MF DNES kontaktovala jednatele společnosti Jiřího Douchu, který odkázal na svého kolegu Michala Frčka. To je zároveň jednatel firmy Mauring zajišťující servis v oblasti řízení stavebních projektů. Reakce na dotaz ale nepřišla.

V současnosti vlastní pozemky v této lokalitě několik soukromých osob, město České Budějovice a část tady má i stát. Je ale běžné, že zájemce získá plnou moc, aby mohl změnu územního plánu navrhnout.

Místní chtějí park jako je ve Čtyřech Dvorech

Jestli návrh projde, rozhodnou zastupitelé. Nejbližší jednání mají 4. listopadu. Mezi radními vyložená shoda nepanuje. Při jednání rady prošel materiál nejtěsnější většinou.

„Měl jsem k tomu své výhrady, protože zástavba lokalitu zatíží dopravně. Pokud chceme, aby se území změnilo, musíme vyřešit infrastrukturu, která tam v tuto chvíli není. Budeme se o tom bavit,“ upozorňuje náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

„Sleduji dění v územních skupinách a vím, že lidé volají po tom, abychom jim v Mladém zřídili podobný park, jako je ten ve Čtyřech Dvorech. Tohle je jedno z míst, kde by mohl být,“ přidává Ivo Moravec.

Území je nicméně součástí studie z roku 2006, která popisuje návrh zastavitelných ploch ve městě. Radní v roce 2007 schválili, že bude materiál podkladem pro pořízení změn územního plánu. Na aktualizaci došlo v roce 2016.

Podle ní má plocha rozlohu 10,3 hektaru, je tady vodovod i plynovod. Na stranu druhou ale dokument varuje, že je nutné vybudovat nákladnou kanalizaci.

„Lokalita Za Potokem se nachází částečně v záplavovém území i v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ). Je tam stanovené záplavové území Hodějovického potoka a AZZÚ. Dál lokalitu okrajově zasahuje i stanovené záplavové území významného vodního toku Malše a AZZÚ,“ doplňuje další informace Hana Zahradníková z oddělení vodního hospodářství krajského úřadu.

Odbory budějovického magistrátu však problém s návrhem na pořízení změny územního plánu nemají.

„Já jsem hlasoval pro zahájení procesu změny už proto, že všechna předběžná vyjádření jsou kladná. Případná změna je plně v souladu s koncepčními dokumenty zadanými a opakovaně schválenými městem a ploch pro rodinné domy je navíc ve stávajícím územním plánu nedostatek,“ vysvětluje náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Věc je podle něj na svém počátku v situaci, kdy se dopravní napojení neřeší. Teď se musí s návrhem seznámit zastupitelé, aby o něm mohli rozhodovat.