Z Telečské ulice v Jihlavě zmizí kamenné kostky. Do půl roku se bude jezdit po asfaltu

Důvodem pro opravy je špatný technický stav vozovky, v některých místech už havarijní. Práce jsou podle Jana Matouška z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny naplánovány v ulici Wolkerova mezi ulicemi Seifertova a Telečská, dále v ulici Telečská od ulice Wolkerova k mostu přes Koželužský potok, na úseku od mostu až po útulek, kde dojde k napojeni na dříve opravený úsek.

Při plánování objízdných tras se vycházelo z nutnosti zajištění obslužnosti území, proto bude omezení provozu záviset na jednotlivých etapách stavby. V intravilánu bude objízdná trasa vedena ulicí Seifertova, v extravilánu bude objížďka vedena po „vojenské“ cestě od útulku směrem k lokalitě V Ráji na I/38. Průtah Pístovem by měl být pro místní dopravu průjezdný alespoň v jednom směru. „První etapa oprav se týká Wolkerovy ulice v době květen – červen. Ve druhé etapě bude řešena ulice Telečská a krátký zhruba stometrový úsek u psího útulku za Jihlavou, tam by práce měly probíhat v době červen – srpen. Třetí etapou je extravilánový úsek včetně mostu přes Koželužský potok s dobou prací od července po říjen. Opravy průtahu Pístovem by měly trvat přibližně dva měsíce s předpokládaným zahájením v červnu,“ popisuje průběh prací Jan Matoušek.

Opravy jsou řešeny jako sdružená investice Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a statutárního města Jihlavy, které bude současně realizovat nové bezbariérové zastávky MHD v Telečské ulici, chodníky ve Wolkerově ulici a v této lokalitě dojde na posílení parkovacích ploch. Pokud budou práce probíhat podle stanoveného harmonogramu a nevyskytnou se žádné nepředvídatelné komplikace, měla by být silnice pro motoristy opět zcela průjezdná v polovině října.