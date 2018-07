Z přístavby hotelu bude kulturní dům

Nový Jičín se pustil do přestavby novodobé přístavby Hotelu Praha na kulturní dům. Budova, která byla v 70. letech minulého století dostavěna k secesnímu hotelu s kavárnou, už několik let chátrala. Stavební práce byly rozděleny do dvou etap. V té první, která by měla skončit v lednu příštího roku, se bude řešit vnější vzhled budovy. Vymění se okna, plášť se zateplí, udělá se nová střecha. Náklady na zmíněné úpravy byly vyčísleny na 20,5 milionu korun.