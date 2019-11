Z Brna mizí další historie, zavírá slavný klub a knihkupec jde do penze

Završí se tím osud místa, kam hlavně v 90. letech chodila mládež z celého Brna tančit a poslouchat tehdejší undergroundovou muziku. Klubem s balkonem, parketem a barem prošla slavná jména jako Vladimír Mišík, kapely Tichá dohoda nebo Psí vojáci, dýdžejové Evil Eddie Richards či Justin Robertson.

„Rozhodnutí skončit bylo celkem náhlé,“ přiznal Pavel Tesař. Impulzem podle něj bylo, že od května marně hledal náhradu za provozní manažerku, i to, že je podnik od roku 2009 v roční ztrátě kolem 300 tisíc korun.

„Přes opakované žádosti o dotaci ji magistrát nikdy neposlal. Na klub jsem tak doplácel z jiných svých aktivit, festivalů a koncertů. A to už bylo na hraně,“ poznamenal Tesař.

Klub založený v roce 1993 po pěti letech rozkvětu kvůli stížnostem na hluk činnost omezil. Po sedmi letech, během nichž majitel vybudoval protihlukovou zeď, zrušil okna, zdvojil dveře, nainstaloval protihluková skla a omezil koncerty do 22. hodiny, zase začal naplno fungovat.

Poslední čtyři roky se však klubu nedařilo, což vyústilo v rozhodnutí zavřít. Tesař ovšem nevylučuje, že se pokusí rekonstruovat sklep alespoň pro jednorázové akce.

První zákaznicí knihkupce Ženíška byla Ivana Trumpová

Další brněnskou stálicí, která ohlásila, že je čas na penzi, je majitel nejstaršího soukromého knihkupectví v celé České republice Michal Ženíšek. Ve výloze obchodu v pasáži Alfa vyvěsil ceduli, že chce obchod přenechat někomu mladšímu.

„Nejsem na tom dobře se zdravím a také už mám důchodový věk,“ říká. Teď doufá, že někoho za sebe sežene. „Není to lehké, protože jen láska ke knihám nestačí. Patří k tomu i spousta papírování a agenda EET,“ upozorňuje Ženíšek.

Ten začínal v listopadu 1989 jako stánkař v Květinářské ulici naproti divadlu Reduta.

„Za mnou v domě sídlilo družstvo Kovo, které tam prodávalo urny nebo nějaké kovové věci. I když jsem si prostory pronajal, nechal jsem je tam, protože jsem doufal, že po nich zdědím telefonní linku. Když pak po revoluci zakázali pouliční prodej, byl jsem jediný stánkař v Brně. Úředník se spletl a napsal mi potvrzení do roku 1999 místo 1990,“ popisuje Ženíšek.

Do pasáže Alfa se přestěhoval ke dni, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, tedy 1. května 2004. Jeho vůbec první zákaznicí byla exmanželka nynějšího amerického prezidenta Ivana Trumpová.

„Představila se jako Ivanka Zelníčková a chtěla Exodus od Leona Urise. Byla mi povědomá, ale s Trumpovou jsem si to nespojil, protože řekla své dívčí jméno. Knihu jsem sice neměl, ale poradil jsem jí, kdo a kdy to vydal a kde to sežene. Pak mi majitel pasáže řekl, kdo to byl. Mým zákazníkem byl třeba i Viktor Kožený. Koupil si dvacet kusů knih Management od Philipa Kotlera,“ líčí Ženíšek.

I po svém odchodu chce pohlídat atmosféru, kterou v obchodě zavedl a jež je založená na osobním kontaktu se zákazníkem. „Sice špatně chodím, ale mám štěstí, že bydlím přímo tady v Alfa pasáži, takže se vždycky dobelhám,“ podotýká Ženíšek.

Zmizela také cukrárna, obchod lidové tvorby a železářství

S Mersey a dlouholetým knihkupcem odchází další kus brněnské historie. Už před pěti lety skončila na náměstí Svobody proslulá cukrárna U Čtyř mamlasů, jejíž majitel Václav Labský se přestěhoval do Minoritské ulice, ale dnes už tam rovněž není.

V roce 2016 zase zmizel obchod lidové tvorby Luta, kde mohli cizinci dostat nejrůznější výrobky s folklorní tematikou – dnes jsou k mání pouze na internetu.

Letos v září pak stáhl roletu i majitel proslulého železářství se jménem slavného fiktivního velikána Jaroslav Cimrman. Stejně jako Ženíšek zamířil do důchodu a nikdo z rodiny nechtěl obchod převzít.