Děti nerozeznají seno od slámy, pomoci mají zemědělští youtubeři

Zemědělský svaz je chce přitáhnout soutěží, do níž mohou svá videa posílat. „Tématem jsou právě moderní technologie v zemědělství a pohoda zvířat. Soutěž je určená jak pro základní školy, tak pro střední i odborné,“ přiblížila Soňa Jelínková ze Zemědělského svazu.

Podle jejich slov mezi dětmi i jejich rodiči koluje mýtus, že pracovat v zemědělství znamená dostat lopatu a kydat hnůj. Že jde o těžkou práci od nevidím do nevidím a špatně placenou.

Se svými kolegy má Jelínková na starosti speciální projekt, který má hlavně mezi laickou veřejnost „propašovat“ relevantní informace – od vědomostních po ty kariérní. Nebude chybět ani na letošních zemědělských a lesnických veletrzích Techagro, Biomasa a Silva Regina, které se konají mezi 8. a 12. dubnem na brněnském výstavišti. Členové svazu jsou nachystaní na děti ze základek a středních škol. „Nejen děti, ale i dospělí mají velký problém s rozeznáním sena a slámy, což se mi potvrdilo dokonce u jedné delegace na Národní výstavě hospodářských zvířat,“ směje se Jelínková.

Moderní technika v zemědělské technice

Pro zájemce jsou nachystané besedy s názvem Zemědělství žije moderně!, exkurze k prodejcům zemědělské techniky, ale i vědomostní a poznávací soutěže, například semínek. Maturanti „zemědělek“ by měli poznat všech šestapadesát vzorků.

Zájemci uvidí ukázky sušených plodin, krmiv. Připraveny jsou informace o zemědělských strojích a traktorech. Zní to trošku jako přírodopis na druhém stupni ZŠ dnešních čtyřicátníků, kteří si navíc ony informace stále pamatují, jenže vzhledem k výše uvedenému je to evidentně potřeba.

K zemědělským základům se ale přidává právě ten dodatek moderní. Moderní technologie jsou v oboru velkým trendem. Třeba spousta strojů, i traktorů, je dnes řízeno navigací.

„A děti ani rodiče o tom nevědí. Člověk v kabině musí umět pracovat s počítači, číst z obrazovek, které jsou uvnitř, musí to umět naprogramovat, nastavit. Nároky na to, že člověk ze zemědělství musí umět ovládat i technologie a specifické nástroje, jsou stále vyšší. Navíc kombajn, který může stát ke dvanácti milionům, málokdo svěří nějakému ‚joudovi‘, to dnes nikdo neriskne,“ vysvětluje Jelínková.

Právě pro veletrhy proto svaz chystá poutavou prezentaci o tom, jaké moderní technologie a technika se v zemědělství používá.“ A právě to by mohlo do zemědělství přitáhnout více studentů.

Pokud i vy patříte mezi ty, kteří neznají rozdíl mezi senem a slámou, přijďte na brněnské výstaviště do sálu P1 v pavilonu P si vyslechnout zajímavé přednášky a vyzkoušet poznávání, a to ve všední dny do 13 hodin, ve čtvrtek po celý den.