Oprava nejzatíženějšího pardubického mostu potrvá rok, ale za provozu

Wonkův most v Pardubicích je nejzatíženější silniční most ve městě. Denně tudy projede až pětadvacet tisíc automobilů, včetně autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy.

Není tak divu, že každé jeho zavření budí obavy nejen u řidičů, ale i u šéfa dopravního podniku, provozovatelů dálkových autobusů a politiků. Ti přitom do stavby z konce padesátých let v minulosti dost investovali. Před dvanácti lety stála generální oprava čtvrt miliardy korun a další rekonstrukce za osm a půl milionu korun skončila teprve v roce 2016. Přesto už koncem loňského srpna odhalil mostař Správy a údržby silnic Pardubického kraje Vojtěch Mareš poškození Wonkova mostu, které je nutné opravit. Konkrétně jde o nosná lana.

„V současné době zadá příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Pardubického kraje projekt na výměnu nosných lan, která ve Wonkově mostu slouží už od počátku 80. let minulého století. Most byl postaven v letech 1956–1959,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

V letech 2005 až 2006 prošel most největší rekonstrukcí ve své historii, která se ovšem týkala především betonové konstrukce mostu. Ta je podle hejtmana stále ve velmi dobrém stavu, most prý nevykazuje žádné trhliny nebo deformace.

„Ve druhé polovině loňského roku Správa a údržba silnic kraje při mostní prohlídce zjistila poškození tzv. deviátoru, který přenáší napětí mezi mostní konstrukcí a ocelovými lany. Vysokopevnostních lan je na mostě dvaačtyřicet, jedno z nich teď volá po rekonstrukci. Důvodem je i koroze, které mostní lana čelí už více než třicet let,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Odborníci poměrně dlouho zkoumali, jak vážné závady na mostě jsou. Ve hře byla i velká rekonstrukce se zavřením přemostění Labe. Nakonec tak zle není, ale i tak krajský úřad musí na práce najít desítky milionů korun.

„Po odborném posouzení již víme, že oprava havárie včetně některých preventivních opatření přijde kraj řádově na 20 -30 milionů. Význam mostu pro krajské město je zcela mimořádný, a proto budeme nuceni nezbytné investice provést v krátké době. Nemůžeme připustit, aby podcenění situace vedlo k uzavření mostu tak, jak jsme tomu svědky v Praze,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že zatím neví, z jakých zdrojů se bude oprava platit.

Zavření mostu by způsobilo hromadné dopravě velké problémy

„Bohužel stát stále není schopný garantovat krajům příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který se nabízí jako primární zdroj. Schválený krajský rozpočet s takto rozsáhlým financováním nepočítá. Bude proto velice těžké prostředky na nezbytné opravy najít,“ doplnil Netolický.

Nicméně klíčové je, že rekonstrukci bude možné provést bez jeho celkové uzavírky. „Wonkův most budeme opravovat za provozu v etapách tak, aby bylo možné zachovat vždy tři až čtyři jízdní pruhy a plný komfort pro pěší a cyklisty,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Taková zpráva těší například šéfa pardubického dopravního podniku Tomáše Pelikána. „To je pro nás velká úleva. Bez mostu bychom měli ohromné problémy. V Pardubicích je málo mostů, které můžeme využívat, objízdné trasy bychom hledali těžko,“ uvedl Pelikán.

Přesto se však řidiči především těžkých vozidel musí připravit na částečné omezení dopravy. „Dojde k omezení tonáže vozidel nad tři a půl tuny při odbočení ze směru od Hradce Králové do Labské ulice. Provoz hromadné dopravy zůstane zachován s tím, že dopravní opatření nasměruje tuto dopravu na vnější pomalé jízdní pruhy. Právě kvůli zachování provozu potrvají práce na mostě nejméně jeden rok. Připravovaná dopravní opatření mají preventivní charakter do doby, než bude most opraven,“ dodal Kortyš.