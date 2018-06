Radnice dohání, co zaspaly. Chystají ve velkém zavádět veřejnou wi-fi

„Wi-fi signálem chceme pokrýt některé budovy městského úřadu ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Postupně bude možné pokrytí rozšiřovat i na další objekty – třeba kino nebo Městský klub důchodců,“ popisuje vedoucí odboru hospodářské správy Blanska Miroslav Peterka.

I Břeclav plánuje zavést na městském úřadě veřejný internet tak, aby si čekající klienti mohli vyřídit to, co potřebují. „Jestli to budeme řešit i na veřejných prostranstvích, je asi otázka priorit pro nové zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu na příští rok,“ míní tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Neoficiální titul „nejvíc online“ mezi okresními městy jižní Moravy si může podle všeho připsat Hodonín. Tady mají veřejný internet na městském úřadě, v knihovně a TIC na Národní třídě a plánují jej rozšířit.

Při žádostech o dotace systém zkolaboval

Města chtějí jít s dobou, a když se spustily evropské dotace na pořízení veřejné internetové sítě, zájem radnic byl tak obrovský, že systém přijímání žádostí pod náporem žadatelů údajně druhý den zkolaboval. „Nám se podařilo žádost včas podat, ale do současné doby neznáme výsledek. Veřejnou síť ve městě bychom chtěli dál rozšířit, ale konkrétní místa zatím stanovena nemáme,“ říká mluvčí Hodonína Josef Horníček.

O dotaci žádala i Břeclav, pokud na ni dosáhne, wi-fiby kromě úřadu přibyla i na ulici. „Tam, kde se hromadně scházejí lidé – uvažujeme o pěší zóně, areálu podzámčí a podobně,“ nastínil tajemník Opálka.

Nezávazně na tom, jestli město s dotací uspěje, byla tento týden spuštěna bezplatná wi-five znojemském TIC v Obrokové ulici. Lidé, kteří se budou chtít volně připojit na internet, přitom nemusejí nutně do informačního centra chodit. „Plánovaný dosah je takový, aby byl signál dostupný i před budovou. Tedy i když bude TIC uzavřeno, wi-fi bude fungovat,“ upřesňuje místostarosta Jakub Malačka (ČSSD).

Třeba v Mikulově mají veřejnou síť na náměstí už několik let. V Kyjově zase na náměstí stojí lampy, na něž lze umístit přípojný bod na wi-fi.

Znojemský „ajťák“ David Papoušek snažení měst vítá, ale mohlo podle něj přijít mnohem dřív. „Podle mého názoru měla mít města internet zdarma na frekventovaných místech už několik let. Připadá mi, že všichni zaspali,“ podotkl.