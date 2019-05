Westernové městečko na Kristýně zbourali, na louce možná postaví hotel

„Westernové městečko bylo v tak dezolátním stavu, že jsme se rozhodli ho kompletně zlikvidovat. Původní nápad nebyl špatný. Mysleli jsme si, že to přinese nějakou klientelu, ale bylo to naopak. Lidí moc nechodilo, bylo to takové neuchopitelné,“ vysvětlil Radek Petr, předseda představenstva společnosti Kristýna, která se o městský rekreační areál stará.

S projektem Westernov přišel před lety dietolog, kulturista a milovník indiánů Vít Chaloupka. Městečko otevřel v květnu 2012. Dokonce se mu podařilo z rozpočtu Libereckého kraje i díky tehdejšími hejtmanovi Stanislavu Eichlerovi získat jako podporu 2,2 milionu korun.

Kraj si za to tehdy vysloužil kritiku, protože peníze uvolnil v době, kdy se počítala každá koruna na řešení následků povodní v roce 2010.

Pak už ale o štěstí nemohla být řeč. Jakmile měl Chaloupka po dvou letech hájení začít platit nájemné, provoz westernového městečka ukončil. Problémy pak měl i na krajském úřadě. Nesedělo mu vyúčtování dotace.

Po dalších dvou letech se provozovatel městečka změnil. Ľuboš Dobrota přijel až ze Slovenska a zájemce lákal i na ukázky rýžování zlata, chytání do lasa, házení tomahawkem a další atrakce. Ale ani jemu se na okraji rekreačního areálu Kristýna nedařilo.

„Chvíli to fungovalo, ale bylo to takové nijaké, snad ještě horší než za pana Chaloupky. Řešili jsme, zda by si to převzala společnost Kristýna, ale neměla zájem. Tak se všechno zbouralo, odvezlo, zlikvidovalo. Kristýnu to stálo dvě stě tisíc korun. Šlo to z jejích peněz, protože je to její pozemek. Z města jsme na to nic nedali,“ zmínil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Místo kovbojů a indiánů teď rovná plocha za autokempem Kristýna slouží pro parkování karavanů a obytných aut. Vejde se jich tam zhruba padesát.

Na louce možná vyroste hotel

„Necháváme si to místo jako rezervu. Do budoucna zvažujeme, zda tam nepostavit menší hotel s wellness. Něco takového totiž v Hrádku chybí. Kapacita kempu na Kristýně je omezená a navíc neposkytuje přímo hotelové služby. Už na to máme hotovou studii, ale diskutujeme, zda to je až taková potřeba, nebo ne. Přeci jenom je tady spousta dalších věcí, které potřebujeme ve městě řešit,“ řekl Horinka.

Hotel s celoročním provozem by měl mít kapacitu 40 až 45 míst. Jeho výstavba by hrubým odhadem přišla na 50 milionů korun. Kristýna je jednou z nejnavštěvovanějších vodních ploch na koupání v Libereckém kraji.

Pokud by se město pro malý hotel rozhodlo, fungoval by ovšem celoročně, nejen o hlavní letní sezoně. Hrádek je totiž dobrým výchozím místem i do sousedních Žitavských hor a kousek je to odtamtud i do Liberce.