Starosta Horní Plané plánuje poblíž Lipna sjezdovku i wellness s bazény

„Náš pohled se posunul. Z věcí, které nás dříve omezovaly, se nakonec stanou příležitosti,“ tvrdí Jiří Hůlka, jeden z nejdéle sloužících jihočeských starostů.

To znamená, že jste se vzdali třeba projektu lanovky se sjezdovkou na Hraničníku, který jste tvrdě prosazovali?

Oficiálně je to mrtvý projekt. I když si osobně dovedu představit, že příští generace si budou ťukat na čelo a říkat, proč asfaltujete třicet kilometrů silnice k rakouským hranicím, když jste tady mohli mít soukromou lanovku, která vyřeší osmdesát procent přejezdů do Rakouska. Koexistence s parkem se začala zvětšovat po ekonomické krizi, kdy se ukázalo, že zaměstnavatelský koláč musí být rozložený do více segmentů.

V plánu rozvoje máte stále hlavní důraz na turistický ruch. Sjezdovka, cyklostezky, wellness, přístaviště, hotely. Také silniční obchvat města. Zhlédli jste se snad v rozvoji kolem Lipna nad Vltavou?

Máme úplně jiné podmínky, jsme v chráněné krajině. To znamená, že jdeme cestou, které se říká měkká turistika. Žádné gigantické rekreační areály. Dokonce jsem přesvědčený, že dnešní turista hledá víc klidnější prostředí.

Na vašem stole vidím dva docela velké projekty. Přestavbu bývalé vojenské zotavovny v osadě Hůrka a wellness centrum na okraji města.

Hotel v Hůrce plánuje přestavit jeho majitel původem z Ázerbájdžánu už několik let. Koupil ho od ministerstva vnitra. Podle nového projektu přijde celý zbourat a vyroste nový. Pětihvězdičkový. Ubytovací část má mít podobu lodi kýlem směřujícím na jezero. Investora zastupuje Elchin Kazimov žijící v Českých Budějovicích.

Víte ještě o dalších podnikatelích původem z Ázerbájdžánu v okolí?

Pokud vím, tak jsou ještě ve Frymburku a v Českém Krumlově.

Vaši spolupráci s majitelem hotelu komplikovaly problémy kolem čističky odpadních vod, která mu patří, ale funguje pro celou lokalitu. Už jste je vyřešili?

Původně jsme chtěli po armádě, aby ji vyloučila z prodeje a převedla na nás, ale o tom nechtěli ani slyšet. Platíme její provoz. Majitelé hotelu nám ji nabídli, ale ukázalo se, že je zastaralá. Modernizace by přišla na 17 milionů korun. To je pro nás moc peněz. V poslední době jsme se dohodli se sousední Černou v Pošumaví, že protáhneme kanalizaci k jejich čistírně a výhledově si postavíme novou. Zároveň s tím budeme budovat Polipenský vodovod napojený na vrt v Hůrce. Hledáme možnosti, jak to všechno zainvestovat.

A co wellness nebo sjezdovka?

Wellness bude stavět firma Vanellus ANV z Jindřichova Hradce v lokalitě poloostrova, který vybíhá do jezera, na místě dvou málo využívaných kempů. Bude tu venkovní i vnitřní krytý bazén, pláž, přístaviště pro jachty, malé náměstí, bytové domy. Náš záměr je soustředit rekreaci právě sem, jižně od města. Z centra povede na koupaliště cesta a cyklostezka. U břehu bude stát maják s vyhlídkou. Domy bude napájet fotovoltaika. Městským projektem je pak sjezdovka pro rodiny s dětmi na Houbovém vrchu. Bude dlouhá 450 metrů s převýšením sto metrů.

Wellness počítá s výstavbou sedmi bytových domů. To mi připomíná jiné stavby kolem Lipna, které slouží jako penziony.

Samozřejmě nemůžeme ovlivnit, kdo si je koupí. Vycházíme ale z toho, že příležitost pracovat ve službách kolem těchto aktivit dostanou naši obyvatelé. Dalším plusem jsou daňové odvody.

Plánujete využít potenciál přírody, přesto vás svazují handicapy: velká rozloha, nízká hustota obyvatel, kteří musejí vyjíždět za prací. Rakousko je hůře dostupné, věk obyvatel se zvyšuje.

Tak to úplně není. Ze šumavských obcí vyjíždí za prací většina obyvatel všude. Vysoký věkový průměr dělají u nás hlavně obyvatelé domova důchodců. Máme tu, jak říkám, největší sociální fabriku se 108 klienty. Dalším sociálním ústavem je dětský domov. Ale není to tak zlé. Za deset let jsme prodali sto parcel pro rodinné domy. Mladí si dnes vybírají k bydlení klidné prostředí. A nejsme zadlužení.

Jak se dnes díváte na docela nedávné projekty gigantických lyžařských areálů třeba na Špičáku nebo na studii mostu přes Lipno? Václav Klaus ještě jako ministr financí prohlásil při své návštěvě Lipna, že bude první, kdo sjede sjezdovku na Smrčině. Polistopadová ministryně cestovního ruchu Vlasta Štěpová zase prorokovala tomuto koutu malé rodinné farmy s ubytováním.

Dneska je to jinak. Nechali jsme si například kolem zamýšleného lyžařského areálu u Špičáku udělat posudek od renomovaného odborníka. Vyšlo, že je to nereálný projekt. Podobně je to s mostem, kde je na překážku vysoká investice. Rodinné farmy jsou už úsměvné, obrovské pozemky tu vlastní soukromníci. Vedle nás je vojenský prostor Boletice s divočinou. Někdy mi život tady připadá jako ve filmu Jiřího Trnky o kouzelné zahradě, kde malí kluci koukají špehýrkou do tajemné zeleně. Čas nás ale naučil, jak máme v těchto podmínkách žít.

Starostou jste už šest volebních období. Budete znovu kandidovat?

Ano. Chtěl bych ještě dokončit projekt sjezdovky na Houbovém vrchu.