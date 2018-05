V Budějovicích otevřou waldorfské lyceum, rok studia stojí třicet tisíc

Zatímco většina středních škol v kraji rozjela už druhé kolo přijímaček do prvních ročníků, nové waldorfské lyceum pořádá teprve kolo první.

První jihočeskou waldorfskou střední školu schválilo ministerstvo školství teprve nedávno. Do rejstříku ji zapsalo až koncem dubna. Tedy v době, kdy už všichni deváťáci, kteří chtějí maturitu, mají místo na gymnáziích, lyceích, obchodních akademiích či průmyslovkách jisté.

Jenže obecně prospěšná společnost Waldorfská škola České Budějovice, která už provozuje mateřskou i základní školu, nechce promarnit povolený termín otevření lycea od letošního září. Zvlášť, když o maturitní studium usilovala celé poslední čtyři roky.

„I když jsme jedinou střední školou svého druhu na jihu Čech, musíme vycházet z toho, že v současné době už všichni deváťáci mají rozhodnutí ze středních škol, které si vybrali. A u žáků waldorfských škol v Písku a Budějovicích to vesměs byla rozhodnutí kladná. Přesto se na všechny deváťáky obracíme s naší studijní nabídkou,“ uvedla ředitelka budějovické waldorfské školy Milena Vlčková.

Třídu otevřou i s dvaceti dětmi

Rodiče se nemusejí obávat, že je to krok do nejistoty a při nenaplnění třicetičlenné třídy se nové lyceum neotevře. „Nejsme omezeni dolní hranicí. Třídu otevřeme, i kdyby v ní bylo třeba dvacet dětí,“ řekla zástupkyně ředitelky waldorfské školy Kateřina Kozlová s tím, že do lycea se hlásí uchazeči z Jihočeského i Středočeského kraje.

Zájem dojíždět za alternativní výukou do Budějovic má například i pět deváťáků, kteří neuspěli na waldorfském lyceu v Praze. „Kolegové na pražském lyceu mohou nabrat také jen třicet studentů, přitom se tam dlouhodobě hlásí osmdesát až devadesát adeptů,“ popsala Kozlová.

V pedagogickém sboru lycea bude externě učit kantor z waldorfské ZŠ Svobodná z Písku Tomáš Mandík. „Budu tam mít fyziku, od příštího roku přibude z naší školy ještě učitelka chemie. Vítáme, že se podařilo lyceum v Budějovicích prosadit, protože waldorfské vzdělávání je koncipováno jako ucelený vzdělávací model od mateřské přes základní až po střední školu a ten poslední článek tu chyběl,“ sdělil Mandík.

Ze Svobodné nastoupí do prvního ročníku lycea čtyři nebo pět žáků. „Letos máme 24 deváťáků, obvykle jdou dvě třetiny z nich na maturitní obory,“ upřesnil Mandík.

Pro dojíždějící studenty zajistí lyceum ubytování v internátu, v současnosti se vedení připravuje na podpis smlouvy na prostory, v nichž bude střední škola sídlit. Adresu má mít v širším centru krajského města, víc zatím zástupkyně ředitelky Kozlová neprozradila.

Podle brožury Waldorfského lycea v Budějovicích budou studenti platit školné 2 500 korun měsíčně, tedy 30 tisíc za rok. „I významní jihočeští zaměstnavatelé podpořili vznik tohoto lycea, protože jeho absolventi se vyznačují nikoli úzkou specializací, ale širokým vzdělanostním základem, který se opírá o praktické dovednosti a znalost dvou cizích jazyků,“ řekla ředitelka Vlčková.

Waldorfské lyceum rozšiřuje počet středních škol v kraji na 91. Nejvíc z nich, celkem 69, vlastní Jihočeský kraj. Ostatní jsou soukromé, církevní a městské. Celkem se na nich připravuje na budoucí povolání 26 300 studentů a učňů. Zajímavé je ještě jedno srovnání - deváťáků je pět tisíc, ale míst v prvních ročnících téměř dvojnásobek. Proto jsou stále na webových stránkách kraje stovky volných míst i v maturitních oborech včetně menších gymnázií.

„Nemám pocit, že by nás nové lyceum ohrožovalo. Naše děti jsou zaměřené jinak, lesáctví je dost konzervativní svět. Ale s výjimkou velkých gymnázií všichni bojujeme o každého žáka, míst je zbytečně mnoho, škol by mělo spíš ubývat,“ podotkl Michal Grus, ředitel písecké lesnické školy.

Podobně situaci vidí i ředitel budějovické stavební průmyslovky Vladimír Kostka: „Nevím o nikom, kdo by nám odcházel na nové lyceum. Když ale proberete všechny střední školy v kraji, je jich tu tolik, že děti to nemotivuje. Prostě vědí, že se na nějakou stejně dostanou, a na atmosféře ve škole je cítit, že je to hodně dětem jedno.“