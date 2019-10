Vyznamenání od prezidenta se neodmítá, shodují se ocenění Jihomoravané

Boček převzal státní vyznamenání ve Vladislavském sálu Pražského hradu po devíti letech. Už dříve totiž brněnský rodák dostal od prezidenta Václava Klause Řád bílého lva třetí třídy, v pondělí mu Miloš Zeman udělil stejné ocenění, tentokrát však první třídy.

Jedna z největších jihomoravských osobností a poslední žijící český stíhací pilot RAF se tak v 96 letech dočkal nejvyššího státního vyznamenání za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.



A radost z toho mají i lidé z jeho okolí. „Dívali jsme se na předávání a jsme moc rádi, že tam pan generál byl. Hodně se těšil, ale měl obavu, jestli mu to zdravotní stav umožní. Je to skvělý člověk, moc mu to přejeme,“ říká Kateřina Rufer, ředitelka muzea RAF v Ivančicích, které nese Bočkovo jméno. Nově vznikající muzeum generál před necelými dvěma týdny pokřtil, ale den nato skončil v nemocnici.

Zatímco o vyznamenání pro Bočka se vědělo už delší dobu, medaili Za zásluhy o rozvoj turistiky další Jihomoravan Milan Pernica vůbec nečekal. „Nevím, co pana prezidenta vedlo k tomu, že vybral zrovna mě, ale je to pocta, která se neodmítá,“ konstatoval devadesátiletý Brňan, pro něhož je turistické značkování celoživotním koníčkem.

„Nejsem Zemanovým obdivovatelem, ale jsem z Klubu českých turistů první člověk, který dostal státní vyznamenání, takže to beru jako ocenění práce všech značkařů. A to jsem také řekl svému kolegovi, který mi volal s tím, že on by vyznamenání nepřijal,“ uvedl Pernica, který chce medaili vystavit v jihomoravském centru Klubu českých turistů.

Zatímco Pernica se s prezidentem Zemanem setkal poprvé, další z vyznamenaných se s ním zná víc než dobře. Nicméně boskovický exposlanec za ČSSD a současný šéf Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala nepřipouští, že by šlo o protekci. „Jak znám pana prezidenta, myslím, že tady jeho vztah k sociální demokracii roli nehrál,“ míní šestapadesátiletý Kala.

Z večera si odnesl jen ty nejlepší pocity. „Pan prezident se s námi sešel asi dvě hodiny před ceremoniálem a tam mi řekl, že je přesvědčený o tom, že si to zasloužím. A řekl to před mojí manželkou, což jí udělalo radost,“ popsal Kala, který dostal medaili Za zásluhy o rozvoj státu a hospodářství.

NKÚ šéfuje od roku 2013. „Myslím, že se mi povedlo úřad změnit od kontrol na správnost účetnictví k měření účelnosti vynakládání veřejných peněz. S prezidentem jsem o tom často debatoval a výrazně to podporoval,“ řekl Kala, jehož kritika práce ministerstev naštvala premiéra Andreje Babiše (ANO). Do pozornosti se dostal i letos v květnu kvůli výletu na Machu Picchu v rámci své pracovní cesty do Peru.

Kritika? „Život je o rovnováze“

Mezi oceněné z kraje přibyl i brněnský byznysmen Vladimír Plašil, který působí v Komoře pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států. Především však založil strojírenskou společnost Alta, která spolupracuje například s Rusy na prodeji jaderného paliva. Na Hradě si převzal medaili Za zásluhy v hospodářské oblasti.

„Myslím, že jsem ocenění dostal za četné obchody ve východní Evropě. Doufám, že jich i nadále bude dost, ale kvůli sankcím pro Rusko to zatím není jisté. Uvítal jsem, že se mezi oceněnými objevují i podnikatelé, protože pro naši zemi toho neděláme málo,“ uvedl Plašil.

Se Zemanem ho mimo jiné pojí účast na několika misích právě na Východ. Plašil navíc patří mezi ty, kteří prezidentovi přispěli do jeho fondu na splácení státního dluhu. „Známe se delší dobu, ale co je v úřadě, vídáme se minimálně. Do fondu jsem přispěl před osmi lety,“ odmítá souvislost.

Kontroverzní je však také Plašilova brněnská minulost. Figuruje totiž v kauze politika Jiřího Švachuly (dříve ANO) – na účet jeho matky poslal 1,15 milionu korun. K čemu peníze měly sloužit, nevysvětlil.

„Každopádně za vyznamenání se nestydím, přišly mi desítky zpráv a žádná nebyla negativní. Jestli se objeví i kritické reakce, je to v pořádku. Život je o rovnováze,“ doplnil Plašil.