Šabatová podpoří sňatky gayů a leseb, chce je zařadit i do školních osnov

„Můj učitel mi řekl, že homosexualita je nemoc, načež jsem se zeptala, když je to nemoc, jak bych to měla léčit. Odpověděl, že se to nedá léčit, jedině zastřelením.“

Takovou zkušenost se svým pedagogem popsala v dotazníku, který připravila kancelář ombudsmanky Anny Šabatové, bisexuální dívka v teenagerském věku.

Do průzkumu se od září do listopadu loňského roku zapojilo kolem 1 981 leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí od 13 a více let. Projekt měl zjistit, jak se v české společnosti cítí a s čím se potýkají. Výsledky ombudsmanka zveřejnila v pátek v Brně na počest Mezinárodního dne proti homofobii.

Nejhůře jsou na tom podle výzkumu transsexuálové, protože to je oblast, o které se hovoří teprve posledních přibližně deset let. V poslední době ji zviditelnil například seriál Most!, kde byla jednou z hlavních hrdinek Dáša, která byla původně Pavlem.

Z výzkumu kromě jiného vyplynulo, že za nejzásadnější považují gayové a lesby možnost uzavírat manželství a vychovávat společně děti. Vyslovilo se pro ni 98 procent respondentů.

„Ukázalo se, že pouhé registrované partnerství je pro ně i veřejnost kvůli právním a symbolickým rozdílům pouze podřadným svazkem. Nyní máme jedinečnou příležitost to narovnat, protože novela zákona už leží ve Sněmovně a ta by ji měla už při svém dalším jednání pustit do druhého čtení,“ uvedla Šabatová.

Česko by se přiřadilo ke zhruba třiceti zemím světa, včetně například katolického Irska, které sňatky lidí stejného pohlaví umožňují. Dnes je uzákonila i první asijská země Tchaj-wan.

Styďte se, že žijete, křičela žena na lesbický pár

Výzkum ukázal také to, že takzvaní LGBT+ lidé čelí diskriminaci nejčastěji ve škole a v zaměstnání, ale třeba i na úřadech. V posledních pěti letech se s ní setkala více než třetina dotázaných, více než polovina snášela nadávky a zesměšňování a každý desátý má zkušenosti s fyzickým či sexuálním útokem.

„Na nádraží mě bezdůvodně napadla starší paní. Podotýkám, že jsme se s partnerkou pouze objaly, ale paní na nás začala okamžitě křičet, že jsme hříčky přírody, měly bychom být zavřené doma a stydět se za to, že žijeme,“ popsala jedna z účastnic průzkumu, lesba z věkové skupiny 19 až 25 let.

Gay ze stejné věkové skupiny zase vylíčil, jak se v metru rozloučil polibkem se svým partnerem: „Ve dveřích ho slově napadl muž, který se obrátil na mě a hodil po mně odpadek se slovy ‚zasr... buzerante‘. Vystrčil jsem ho ze soupravy na nástupiště, kde jsme měli fyzičkou potyčku.“

Nezřídka se slovních ataků dopouštějí také učitelé. Středoškolákovi, který nebyl biologickým mužem, začal učitel před celou třídou nadávat, že je prolhaná holka.

„Neustále mi opakoval, ať se všem omluvím. Že nejsem žádný kluk, ale holka, a že se tak ke mně bude chovat. Přepnul do ženského rodu a začal mě urážet, jak jsem ostudou společnosti, jak ji kazím, jaký jsem odpad. Že prý přeci nemocný člověk potřebuje léčbu, tak ať nám nějakou poskytnou a nenechají nás množit,“ popsal mladý transgender gay.

Tam, kde je manželství gayů a leseb legální, ubylo sebevražd

Jen 13 procent obětí oznámilo napadení a vyhrožování policii. Podle Šabatové je důvodem i to, že na policii se tito lidé často setkávají s bagatelizováním incidentu nebo dokonce zesměšňováním.

„Dalším důvodem byla i nedůvěra v to, že by policie daný problém vyřešila,“ poznamenala ombudsmanka.

Na základě studie chce doporučit vládě a Poslanecké sněmovně úpravy v trestním zákoníku, například přiznat LGBT+ lidem stejnou ochranu jako mají rasové, etnické, národnostní či náboženské skupiny.

Šabatová hodlá také oslovit celou řadu institucí, například ministerstvo školství, které může do školních osnov zařadit výuku o těchto skupinách. Nebo policejního prezidenta Jana Švejdara kvůli osvětě v řadách policistů a změnám v předpisech ohledně chování k této komunitě. Ombudsmanka se plánuje obrátit i na ministryní spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), Českou školní inspekci či na Státní úřad inspekce práce.

„Všem dáme k dispozici výsledky průzkumu i s doporučeními, jak situaci zlepšit,“ doplnila Šabatová.

S výzkumem pomáhal i spolek Prague Pride, který od roku 2011 organizuje letní pochody gayů a leseb v Praze.

„Pro nás z výzkumu jasně vyplynulo, že plnohodnotné manželství nám zlepší po všech stránkách život. A výrazně pomůže i mladým lidem, kterých byla ve výzkumu většina. Ukázalo se, že v zemích, kde je manželství gayů a leseb legální, ubylo sebevražd. Ne kvůli tomu, že by se všichni chtěli brát, ale kvůli tomu, že atmosféra ve společnosti je přívětivější vůči naší komunitě,“ uvedl šéf spolku Czeslaw Walek.

Duhový průvod Prahou v roce 2018