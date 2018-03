Zahraniční firmy podporují výuku jazyka, chybí jim odborníci s němčinou

„Rodiče si často myslí, že jejich dětem bude stačit při uplatnění na trhu práce angličtina. Není tomu tak. Přímo od německých zaměstnavatelů víme, že po svých zaměstnancích základy němčiny požadují,“ říká vedoucí projektu Němčina pro studenty technických oborů Michaela Kořánová.

Základním cílem speciálního jazykového programu je motivovat studenty ke studiu. Tím vzroste jejich šance na získání zaměstnání v německých firmách. Pro ty je toto téma natolik důležité, že se nadstandardní výuku ve školách rozhodly podpořit i finančně.

Pilotní ročník projektu proběhl v loňském školním roce na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni. Setkal se zde s velkým ohlasem. Zatímco loni kurzy navštěvovalo třicet žáků, v letošním roce je to již 150.

„Na Švejcarově škole klasická výuka němčiny v osnovách není. Proto zde vedeme odpolední kurzy, které jsou dobrovolné. Jednou měsíčně je tato výuka doplněná německou jazykovou animací, což je kreativní a nekonvenční metoda, jak zacházet s výukou cizích jazyků. Zahrnuje řadu hříček a zábavných i pohybových aktivit,“ vysvětluje Kořánová.

Od letošního pololetí se do projektu zapojila také Střední průmyslová škola v Tachově. „Od února jsou návštěvy animátorů součástí výuky jednou za měsíc. Chceme, aby se žáci zajímali více o němčinu, protože v pohraničí ji potřebují nejen k práci, ale hodí se i v běžném společenském životě,“ říká ředitelka školy Jana Hrčková.

Projekt organizuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem z Plzně.

Zájem o projekt je velký, školy ale němčináře nemají

„Vedle animátorského programu posíláme do škol zástupce firem, které výuku sponzorují. S žáky vedou odborné diskuze. V loňském roce měla jedna ze tříd také exkurzi do jedné z těchto společností,“ doplňuje manažerka Tandemu Mirka Reifová.

Podle autorů projektu je prvotní zájem ze strany škol velký. Když se ale začne řešit způsob jeho realizace, školy si uvědomí, že to není tak jednoduché.

„Musely by vyčlenit jednoho učitele, který se bude nad rámec svého úvazku projektu věnovat například v odpoledních kroužcích. Proto se školy přidávají spíše pomalu. V letošním roce jsou čtyři. Dvě v Plzeňském kraji a dvě ve Frýdlantu. Máme ale dalších deset, které by chtěly tento nový přístup k výuce němčiny rozjet od příštího roku,“ upřesňuje Reifová.

„Velký zájem je ze strany žáků a rodičů. Uvědomují si, že tím získávají na trhu práce výhodu. Nejde jen o to, dostat se za prací do Německa. Usnadní jim to získání místa u německých firem v kraji. Působí zde často němečtí vedoucí, jezdí se na různá školení do Německa. Pokud tedy mají alespoň základní znalost němčiny, mají oproti jiným uchazečům velkou výhodu,“ dodala Reifová.