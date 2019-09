Vtipy kreslil i pro jednoho prognostika. Malíř Matuška slaví Usmíváním

Astrofyzik Jiří Grygar při otevření výstavy ocenil, že dobrý kreslený humor jako ten Matuškův nepotřebuje ve světě překládat: „Pavel mne od té chvíle, kdy jsem zvěděl o jeho výtvarné existenci, neustále překvapuje skvělými pointami svých nádherných parodií, výtvarných kalambúrů a krátkých spojení. Docela by mne zajímalo, jak to dělá, že se nikdy neopakuje, soustavně deformuje realitu do rozličných absurdit, ale nikdy to není plytký škleb. Kresba pokaždé vyvolá u diváka veselé pousmání nad bizarním posuvem všední reality do vesmíru, v němž vše nemožné je možné. Nikdy to nejsou kameňáky: v hloubce těch prazvláštních a logicky nereálných kombinací nalézám příznaky filozofického rázu.“

Herec, básník a cimrmanolog Miloň Čepelka: „Pavel na jednom obraze, který nazval Konečně povedená mobilizace, zpodobnil vojáky kráčící v sevřeném tvaru s mobily na uších - nejsme my krapet pitomí, když jsme ochotni zaměnit pohled z očí do očí za virtuální představu? Humor však osvobozuje, humor je srozumitelná filozofie, mnoho lidí už to pochopilo, ale ještě víc jich to pochopit nechce. Pořád se mu snažím děkovat, že nás tohle všechno učí znovu a jinak vidět, znovu a jinak slyšet, že nás tlačí k zrcadlu.“