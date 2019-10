Cyklista vjel řidičce do cesty. Když gestikulovala, hodil jí kolo na auto

16:52

Do konfliktu s agresivním cyklistou se dostala řidička v Sokolově. Poté, co jí náhle vjel z chodníku do jízdní dráhy, na něj gestikulovala rukama. To muže rozčílilo, ženu pronásledoval až na parkoviště, kde mlátil do auta pěstí, pak na něj hodil své kolo a také dal facku ženině kamarádce.