Díky nové výtopně se lidem v lázních bude dýchat líp a ještě ušetří

Úprava zařízení, které zásobuje teplem a teplou vodou podstatnou část lázeňského centra, bude jednou z největších investiční akcí posledních let.

Na přeměnu výtopny za téměř 70 milionů město podalo žádost o dotaci na ministerstvo životného prostředí. Žádost již prošla kontrolou a po formální stránce byla schválena. Františkolázeňští by tak mohli získat až 60 procent vynaložených prostředků.

„Chtěli bychom práce zahájit co nejdříve. Do stávajícího provozu nebudeme vůbec zasahovat, v sousedství stávající technologie vybudujeme letos zbrusu novou halu. Tu bychom chtěli v příštím roce osadit novou technologií. Samotné přepojení rozvodů je pak otázkou několika dnů. Město tak eliminuje výpadek v dodávce tepla a teplé vody,“ vysvětlil františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Dodal, že hlavním důvodem modernizace jsou tvrdé emisní limity, které od roku 2019 nařizuje všem znečišťovatelům ovzduší Evropská unie a také stáří stávající technologie.

„Podaří se nám tak ve městě vybudovat trvale ekologickou verzi vytápění, která bude pro Františkovy Lázně plně dostačující a dle propočtů i ekonomicky výhodná. Pokud by navíc došlo v budoucnu k dalšímu zpřísnění emisních limitů, což je kolem roku 2025 více než pravděpodobné, nás to nijak neohrozí,“ připomněl s tím, že zatímco v současnosti vypouští kotelna ve světoznámých lázních do ovzduší přibližně 2,7 tisíce miligramů síry na metr krychlový, po zavedení plynu tyto hodnoty spadnou k nule.

Město plánuje, co udělá s budovami nynější kotelny

Město už má plány, jak v budoucnu budovy stávající kotelny využije. Například z obrovského skladu uhlí by mohl vyrůst třípatrový skleník i jako pěstírna rostlin pro správu zeleně ve městě.

„Ročně potřebujeme tisíce nejrůznějších sazenic na zkrášlování veřejných prostranství ve městě. Také máme asi 40 palem, které každoročně přes léto zdobí srdce lázní, Národní třídu. Zimování palem a nákup rostlin každoročně odčerpává z městského rozpočtu velkou sumu peněz. Kdybychom měli vlastní skleník, náklady by na zeleň značně klesly,“ nastínil starosta další vizi.

Podle jeho slov by byly skleníky vytápěny odpadním teplem z výtopny, nová technologie navíc bude osazena turbínou na výrobu elektřiny. Tu by zde bylo možné také využít. V areálu teplárny by navíc radnice chtěla v budoucnu otevřít městskou čerpací stanici na plyn tzv. CNG. Poloha v sousedství frekventované „jedenadvacítky“ která vede řidiče k hraničním přechodům ve Vojtanově a v Aši, je více než strategická.

Využít by ji město chtělo i pro čerpání pohonných hmot do strojů na údržbu města. „Další uvolněnou budovu by bylo možné využít pro městskou Správu zeleně a jako zázemí pro zaměstnance teplárny, kteří by pečovali o zdroj a rozvodnou síť. Zbývající prostory by město mohlo pronajmout, třeba na komerční kanceláře nebo dílny,“ dodal starosta.

Další potenciál nabízí vlastní uhelná kotelna. Než se zde začne cokoli plánovat, bude nejprve nutné z budovy odstranit zastaralou technologii. Přechod výtopny z uhlí na plyn se podle starosty odběratelů nedotkne, přepojení bude v ideálním případě otázkou hodin.

Propočty však ukazují, že změna topného média s sebou nese i další benefit, než jen čisté ovzduší. Díky dotaci by se mohla cena tepla a teplé vody pro koncové zákazníky příjemně snížit. Lidé by tak mohli ušetřit. Případnou výši úspor ukáže až kalkulace po dokončení modernizace.