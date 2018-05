Památkáři odmítají bourat železniční most u Výtoně, chtějí nezávislý posudek

Proti plánu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který počítá s demolicí mostu a nahradit ho kopií, se už nyní staví památkáři.

„Jsme absolutně proti bourání. Jde o hodnotnou kulturní a technickou památku. Sejmutí památkové ochrany by byl precedens do budoucna,“ říká mluvčí Národního památkového ústavu v Praze Andrea Holasová. Ve středu nechtěla instituce situaci komentovat, nyní je už s plánem SŽDC blíže seznámená.

Pro bourání musí SŽDC nejdříve docílit sejmutí památkové ochrany z mostu. Což může udělat jen ministerstvo kultury.

„Jelikož jsme zatím nedostali takovou žádost, nemůžeme se k tématu vyjadřovat,“ uvádí mluvčí resortu Simona Cigánková.

Obrat po dvou letech

Magistrátní památkáře, kteří by se k věci při jejím projednávání měli také vyjádřit, současný projekt železničářů zaskočil.

„Před dvěma lety nám při jednání říkali, že bude most opraven na třicet let. Teď přichází s něčím novým a my budeme chtít záměr prozkoumat,“ říká ředitel magistrátních památkářů Jiří Skalický.

Odbor památkové péče města podle něj bude po SŽDC požadovat další nezávislý posudek stavu železničního mostu, jeho statiky a kondice konstrukce. Podklady k rozhodnutí by měl podle Skalického dodat Kloknerův ústav, jenž dělal posudek i pro Libeňský most, o jehož zbourání uvažuje hlavní město.

Správa tratí zároveň nepočítá s tím, že by přes nový most vedly tři koleje, jak požaduje magistrát. Přitom už dříve společnost uvedla, že současné dvě koleje přes most jsou plně vytížené.