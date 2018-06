Zahájení výstavy byla před 90 lety kamufláž, Masaryk přijel za dva týdny

Slavná výstava k 10 letům Československé republiky v roce 1928 naložila práci i Československé poště, protože lidé z návštěvy s oblibou posílali pohlednice . Vzhledem k návštěvnosti 2,6 milionu lidí jich z Brna proudily stohy. Některé se dostaly i do sbírky Kamila Horkého ze Zbýšova. „Brno se nám líbí. V úterý na výstavišti jsme užili slunka; škola naše čekala na p. prezidenta asi 2 hodiny,“ píše například Liduška svým příbuzným do Itálie. „Kdy pojedete vy na výstavu? Řikám Ti, Pepo, jeď, stojí to za to, ale vezmi si hodně volné boty, strašné túry. Máš to poslední výlet a stojí to za to. Říkám Ti upřímně, jeď. Hrají zde dvě kapely. Brno jest větší než Bratislava, jsem unešena a unavena,“ svěřuje se pisatelka Máňa Josefu Regnerovi do Trutnova. „Chtěl jsem původně odpoledne na výstavu, to ale by bylo jistě k upečení – dal jsem tedy přednost divanu a nyní k 6. hodině jsem zase v obchodě. Brno je žhavá pec, v níž se pečeme. Včera byl na výstavě ohňostroj, pěkný. Spousta lidí,“ hlásí pisatel Pepa Marii Šulcové do Špindlerova Mlýna. A pochvalně se do Prahy vyjadřuje i pisatelka Anča. „Drahá Maře, jsme od 4 hod. ráno v Brně a prohlížíme si výstavu, která se mně moc líbí.“