Pavilon Z se při Hobby změní v malou farmu, říká manažerka Hobby

„Poprvé bude na Hobby fungovat dětský koutek včetně odpočinkové a relaxační zóny. Po celou výstavu se mohou návštěvníci zapojit do zajímavých diváckých soutěží o ceny,“ říká manažerka výstavy Hobby Eva Jílková z pořádající společnosti Výstaviště České Budějovice.

Kde najdou rodiny s dětmi relaxační zónu a co v ní bude?

Hned po levé straně za hlavní branou. Kromě tradičních kolotočů tam bude adrenalinový park, lukostřelba, dětský koutek, vození na ponících a po pravé straně za hlavní branou deset šlapacích motokár.

Připravili jste i další novinky?

Premiérou bude rozměrná kompostárna, z níž si bude moci každý zájemce vzít s sebou domů zdarma kompost. Odborníci z Biologického centra Akademie věd vysvětlí, jak kompost vzniká a jak si ho mohou lidé vyrobit doma. Další novinkou je, že poradny zahrádkářů, kaktusářů, včelařů, malířů a lakýrníků najdou příchozí nově v největším pavilonu T1 a ne na pódiu v pavilonu Z.

Výběr z programu Pivovarská zahrada Středa 9. května 10.00–13.00 Jižani 13.30–17.00 Otavanka Čtvrtek 10. května 10.00–13.00 Doubravanka 13.30–17.00 Jihočeští rodáci Pátek 11. května 10.00 Sebranka 12.00 Třeboňská 12 14.30 Babouci Sobota 12. května 10.00–13.00 Dubňanka 14.00–14.30 Láďa Hruška a Vychytávky Ládi Hrušky 14.30–15.00 Autogramiáda Ládi Hrušky + Vyhlášení Kutila roku 15.00–17.30 Parkán Venku před pavilonem R3 Neděle 13. května 9.30–12.00 Voříšek roku 2018

A co najdou lidé v pavilonu Z místo poraden?

Ten obsadí poprvé budějovická veterinární, mechanizační a zahradnická škola. Její učitelé se studenty zde nainstalovali malou farmu včetně techniky. Od dnešních traktorů až po exponáty vypůjčené z Národního muzea – žebřiňák a plečku. Budou tam mít i perníkovou chaloupku s prodejem perníčků a domácích limonád, tvořivé dílny a každou hodinu ukázky psí agility.

Hobby bylo spojeno léta s televizním Receptářem, kdo bude novou tváří výstavy?

Pro letošek je to Láďa Hruška, který přijede v sobotu odpoledne. Jednak bude mít show a autogramiádu na pódiu v Pivovarské zahradě a pak ho návštěvníci mohou spatřit na několika dalších místech včetně pavilonu T1 na stánku malířů a lakýrníků, v dětském koutku a také při předávání cen Kutil roku 2018.

Proč jste se rozhodli dát prostor i soutěži pro kutily?

Pod Hobby patří i kutilství, zvlášť v naší republice. A při letošní přípravě výstavy jsme zjistili, že máme už několik let registrovanou značku Kutil roku. Proto jsme se rozhodli spustit tu soutěž, v níž oceníme tvůrce vlastnoručních děl. Tři nejlepší kutily s jejich výtvory pak vyhlásí v Pivovarské zahradě Láďa Hruška. Vítěz získá nejen benzinovou sekačku, ale stane se i součástí televizního pořadu Ládi Hrušky.

Další známou televizní tváří na výstavišti je moderátor Karel Voříšek. Proč přijede?

V neděli budeme vyhlašovat Voříška roku 2018. Vracíme se k tradici, která už na Hobby existovala pod názvem Hobbík. Do soutěže se může přihlásit kdokoli, kdo má psa bez průkazu původu, a ještě bude mít vstup na výstavu zdarma. Registrace začíná v 9.30 a každý chovatel musí přinést i očkovací průkaz psa. V soutěži se bude vybírat nejhezčí a nejšikovnější Voříšek roku. A kdo jiný by měl předávat ceny než moderátor Karel Voříšek?

Co jste připravili pro chovatele?

Pavilon R1 s expozicí králíků, holubů a drůbeže. A na venkovní ploše za hlavní branou uprostřed už se staví výběh pro dva koně ze Zemského hřebčince Písek.

A proč budou chybět westernové závody a rodeo?

Kontaktovali jsme pořadatele, ale mají problém sehnat telata. Potřebují jich čtyřicet, ale nikdo jim je nechce půjčit, farmáři se o ně bojí, i kvůli zpřísněným veterinárním podmínkám. Pořadatelé rodea říkají, že jim to odvolávají postupně po celé republice a nevědí, jestli letošní ročník dají dohromady. Začalo to už minulý rok, kdy účast na výstavě zrušili na poslední chvíli, že jim telátka odřekli. Je to škoda.

Kolik stojí vstupné a parkovné?

Ceny zůstávají stejné jako vloni. Základní vstupné na místě vyjde na 100 korun, pořízení on-line vstupenky na 80 korun. Za rodinné vstupné na místě zaplatíte 220, za on-line vstupenku 180 korun. Nemění se ani parkovné, stání pro auto na parkovišti před hlavní branou nebo na náplavce u Vltavy stojí 100 korun na celý den.

Proč se pak opakují stížnosti na předražené parkování?

Bohužel, to jsou stesky našich návštěvníků, kteří neparkují na našich stáních přímo před hlavní branou nebo na náplavce, kterou máme na výstavu zapůjčenou. Ceny soukromníků na okolních parkovištích jsou vyšší. Z minulého roku víme, že kdo na nich ráno nechal auto, večer po něm chtěli tisíc korun. Řešili to potom i policisté. Proto všechny motorizované návštěvníky upozorňujeme, aby si na parkování dali pozor.