Brněnské výstaviště získá další obří pavilon, památkářům se návrh nelíbí

Pavilon K na brněnském výstavišti už patří minulosti. V posledních letech pro výstavy stejně nefungoval, sloužil jen jako skladiště. Dělníci ho proto shodili a místo něj nyní postavili provizorní trojhalu z hliníku a skla. Od 8. do 12. dubna ji zaplní Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Techagro, pak zase zmizí.

Jednorázové řešení vyjde na 2,5 milionu korun. Jinou možnost však výstaviště nemá. Pro největší akce se mu totiž zoufale nedostává krytých výstavních ploch.

Takové provizorium ale nejspíš už brzy nebude třeba. Podle vedení výstaviště je totiž jediným řešením nový moderní pavilon. „Na jeho přípravě intenzivně pracujeme celý poslední rok,“ prozradil mluvčí Veletrhů Brno Jiří Smetana. Pokud se plány změní v realitu, zažije výstaviště další velkou změnu po devíti letech, kdy otevřelo obří pavilon P.

Nová moderní budova má stát na volné ploše v centru areálu s tím, že naváže na stávající, ale zrekonstruované „céčko“, jež se promění na zázemí s restaurací a kavárnou. Obě haly propojí skleněná stěna.

Díky mobilním tribunám má moderní objekt sloužit i pro sportovní utkání, koncerty nebo velké kongresy. „Sice máme kongresový pavilon, ale je patrový a tribuny se tam nedají udělat, takže jeho kapacita je omezená,“ podotkl Smetana.

Není pavilon, nejsou miliony

O potřebě nové haly přitom generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš mluví už od roku 2013. Tehdy se výstaviště muselo vzdát „déčka“, kde vznikl zábavní vědecký park Vida!. „Kvůli nedostatku výstavní plochy musíme část zákazníků odmítat či omezovat jejich expozice a ročně přicházíme o 20 až 30 milionů korun,“ nechal se slyšet Kuliš.

Město, které je stoprocentním akcionářem Veletrhů Brno, se záměrem počítá. „Budovat nové moderní výstavní plochy je součástí strategie výstaviště, takže v tomto smyslu souhlasíme. Nicméně hodnotíme to i z hlediska nedávno skončené urbanistické ideové soutěže pro areál, která v místě počítá s volnou plochou, takže bude nutné ji najít někde jinde,“ vyjádřil se brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Pokud vše půjde ideálně, mohl by nový pavilon sloužit už na příštím Techagru, které se koná jednou za dva roky. Odhadem má stát 400 až 500 milionů korun a vedení společnosti spolu s městem nyní řeší způsob, jak ho zaplatit.

Podle Vokřála by se peníze mohly najít v rámci koncernu městských firem, jehož jsou Veletrhy Brno součástí. „Hledáme nejlevnější variantu. Například refinancováním městského úvěru jsme ušetřili desítky milionů korun. Úvěr z vlastních zdrojů je vždycky levnější než úvěr komerční,“ vysvětlil primátor.

Veletrhy osloví víc architektů

Hala už má dokonce svoji podobu. Autorem je ateliér Arch Design, který ostatně stvořil i zhruba třikrát větší pavilon P. Návrh v podobě velkého proskleného kvádru je jednoduchý a účelný, může se však ještě změnit.

„Inicioval jsem paralelní prověřovací studii, aby nezůstalo jen u jednoho projektu. Veletrhy osloví více architektů, kteří by se nad podobou pavilonu zamysleli. Chceme mít jistotu, že zvítězí opravdu ten nejlepší návrh,“ podotkl architekt Petr Bořecký (ANO), radní městské části Brno-střed, na jejímž území areál výstaviště leží.

Příprava nové haly ale poběží dál a neměla by narazit na žádné podstatné problémy, alespoň ne z technického hlediska. „Pozemky a inženýrské sítě jsou v majetku Veletrhů Brno, s pavilonem počítá i územní plán,“ poznamenal Smetana.

Nový výstavní objekt o rozměrech 104 krát 81 metrů by měl poskytnout přes 4 000 metrů čisté výstavní plochy, což pokryje současnou potřebu výstaviště. Pro jiné akce hala navíc pojme až 7 000 stojících návštěvníků či 2 500 sedících na mobilních tribunách.

Pavilon C byl myšlený jako solitér, připomínají památkáři

Vokřálovi se nápad využít pavilon jako multifunkční halu líbí. „Výhodou je moderní zázemí, na druhou stranu počet sedících není velký. Pokud bychom tu měli pořádat třeba mistrovství Evropy v házené, potřebovali bychom kapacitu kolem pěti tisíc,“ řekl Vokřál s tím, že současný architektonický návrh považuje za zdařilý. „Navazuje na historický pavilon C, a přitom ho respektuje. Ale rozumím i požadavku, že by téma mělo oslovit více architektů,“ dodal primátor.

Že nakonec zvítězí jiná varianta, doufají památkáři, kteří s projektem Arch Designu nesouhlasí.

„Pavilon C byl myšlený jako solitér. Pokud se k němu přistaví nějaká větší budova, zmizí jeho jedinečnost. Vadí nám i to, že by z boku, kterým bude na nový pavilon navazovat, zmizely schodišťové rampy, jež vedou do druhého podlaží,“ popsal Pavel Veviora z Národního památkového ústavu v Brně. „Zatím jsme ale měli jen jednu konzultaci a to už je asi čtvrt roku. Čekáme, jak se s našimi připomínkami výstaviště vyrovná,“ doplnil památkář.

Provizorní skládací hala, která nyní na výstavišti vyrostla kvůli veletrhu Techagro, už do budoucna nebude potřeba. „Museli jsme ji postavit, abychom uspokojili poptávku vystavovatelů. Techagro je z hlediska prostoru naší nejnáročnější akcí, protože zemědělská technika potřebuje hodně místa,“ vysvětlil Smetana.

Podívejte se na provizorní halu, která vyrostla pro zemědělský veletrh: