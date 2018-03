VIDEO: Výstava s obřím žihadlem přibližuje včely a úly ze všech úhlů

„Včely jsou neuvěřitelně zajímaví a rozmanití živočichové, jejichž výzkum stále přináší nové objevy. Některé zprostředkujeme i návštěvníkům. Mohou nahlédnout do včelího obydlí, vyzkouší si mechaniku spojení včelích křídel a zblízka si prohlédnou obří model žihadla,“ řekl kurátor výstavy entomolog Jan Dolanský.

Poutavé video na výstavě v multifunkčním sále Zámku Pardubice odhaluje, jak pod mikroskopem vypadá postupné zabodávání žihadla do prstu. Zvídavým napoví, jak fungují včelí křídla, jak se pohybuje žihadlo v ráně, co je to medná kráva i třeba, který další hmyz kromě včel vytváří med.

„Téma včel a medu provází lidi odnepaměti a stále vzbuzuje spoustu otázek. Na některé jsme se pokusili novou výstavou odpovědět. Návštěvníci se interaktivním způsobem dozvědí podrobnosti, které by je v souvislosti se včelami ani nenapadly,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

Výstava potrvá do 23. září. Kromě proskleného úlu se včelami ji od dubna oživí i bourci morušoví a další druhy hmyzu. Na zámeckých valech výstavu doplňuje skutečný „včelí hotýlek“, příbytek pro samotářské včely.