Na výstavě v budějovickém Metropolu je k vidění i orchidej za 300 eur

„Přišla jsem načerpat energii a inspiraci. Orchideje se mi líbí, vždycky jsem chtěla doma nějakou mít. Jenže máme v bytě strašně sucho, a to je problém. Třeba Phalaenopsisu se tam vůbec nedařilo. Ale teď mám Dendrobium nobile a to hezky kvete a už pouští nové výhonky,“ libuje si 28letá Jana Petrová z Budějovic, která na výstavu chodí pravidelně.

V expozici je k vidění na 600 rostlin, z toho dvacet druhů orchidejí si mohou příchozí koupit, dalších třicet až čtyřicet druhů tvoří botanické rostliny, které jsou určené pro sběratele.

„Vzácností je tento Sophronitis coccinea, který získal loni zlatou medaili na evropské výstavě v Drážďanech. Ta kytka stojí 300 eur, koupil jsem ji přímo na výstavě od japonského pěstitele,“ ukazuje jeden z organizátorů výstavy Karel Willinger zhruba deset centimetrů velkou rostlinu s pěticentimetrovou podlouhlou hlízou s červeným květem. „Květ má asi sedm centimetrů, což je vzhledem k velikosti rostliny velký květ,“ upozorňuje.

Sám Willinger se pěstováním a sbíráním orchidejí zabývá už 50 let. Dřív pro ně létal do pralesů v Jižní Americe, na Kubě i na Papui – Nové Guinei, teď už je nakupuje na mezinárodních výstavách a nechává si je vozit. Specializuje se na botanické, tedy původní druhy orchidejí.

„Ve čtyřech sklenících mám 600, možná 700 druhů orchidejí. Ty, co rostou na horách, mohou mít v zimě teplotu jen do 15 stupňů. Přitom žádný prodavač vám neřekne, že když tyto druhy nebudete mít někde v chladné ložnici, tak vám doma neporostou,“ vysvětluje zkušený pěstitel.

V květinářství laikům neporadí, že čím je list rostliny světlejší, tím potřebuje míň světla a naopak čím je tmavší, potřebuje víc světla.

„Lidé orchideje neumí pěstovat, přispívají k tomu média. V televizi slyším zvrhlosti, vystupují tam lidé, kteří mají doma tři kytky, a všichni jim věří. A bohužel pak přijdou na výstavu a říkají - vždyť v televizi radí, že nejlepší je namáčet. Jak můžete dlouho namáčet kytku, která roste na stromě v pralese, zaprší, pak foukne vítr a má suché kořeny?“ říká Willinger.

Přesto znovu a znovu dál trpělivě vysvětluje zájemcům, jak se o orchideje mají starat, aby se jim dařilo a dělaly dlouho radost.

„Ne všechny kvetou dlouho, nejlepší jsou Phalaenopsisy, které kvetou až půl roku. Když dostanete kytici řezaných květin za tři stovky, hodíte je za týden do kontejneru. Ale když si koupíte za tři stovky tuto rostlinu, tak vám nádherně pokvete půl roku,“ srovnává.

Výstavu orchidejí doplňují už tradičně také masožravky, kaktusy a sukulenty, ale také exotický hmyz, jako velcí švábi, strašilky či zlatohlávek, plazi včetně dvou krokodýlů z protivínské zoo a zpěvní ptáci.

Expozice je otevřená v I. respiriu a kruhovém sále Metropolu až do neděle, vždy od 9 do 18 hodin. Vstup pro děti do šesti let je zdarma, školáci do 15 let platí 40 a dospělí 60 korun.