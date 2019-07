Vandal posprejoval fotografie hendikepovaných mužů, zamaloval jim přirození

Jedna z pěti fotografií na zdi pod Letenskými sady byla pomalována zlatým sprejem, dvě fotografie žlutým, a čtvrtou někdo pokreslil černým fixem.



„Žlutý sprej se objevil na jedné fotografii záhy po zahájení výstavy, ale neřešili jsme to. Dokud nebyly fotografie úplně přemalovány, považovali jsme to za formu kreativní interakce. Protože poškození přibývá, budeme to s autorem konzultovat,“ sdělila iDNES.cz kurátorka výstavy Zuzana Štefková.

Podle Štefkové zatím žádná jiná výstava pokreslena nebyla. Případné vytištění nových snímků a jejich instalace by stála 33 tisíc korun.

Výstava Úplní od polského fotografa Artura Żmijewského v takzvané Galerii Artwall byla uspořádána ve spolupráci s Centrem Paraple, které pomáhá lidem s tělesným postižením a letos slaví 25. výročí.

„Pro mě osobně je tato výstava o lidské zranitelnosti, solidaritě a o tom, že každý z nás může skončit v situaci, kdy budeme potřebovat něčí podporu,“ dodala Štefková.



Soubor fotografií bude na nábřeží k vidění do konce srpna.

Technická správa komunikací v těchto dnech řeší, jak odstranit graffiti z pilíře Karlova mostu, které se na něm objevilo 17. července. Policie v souvislosti s tím zadržela dva muže z Německa, kteří se k činu přiznali.